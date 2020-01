Este domingo 26 de enero, millones de ciudadanos peruanos están sufragando en las Elecciones Congresales 2020. La periodista Lorena Álvarez acudió a su local de sufragio, pero se encontró con una incómoda situación: Las mesas no estaban listas para recibir a los votantes.

“Saliendo de votar, todo un tema, les cuento. Yo voto en el Alfonso Ugarte, donde hay más de 100 mesas, que es uno de los centros de votación más grandes que hay en la capital. Y resulta que a las 10 de la mañana, ni el 50% de mesas estaban instaladas. ¿Por qué? Porque no llegaban los miembros de mesa, no había titulares o suplentes”, expresó la conductora de 90 Mediodía.

“La gente estaba en la cola con su short, su ropa de baño, listos para salir con el sol y disfrutar del verano. No querían quedarse de miembros de mesa. La ONPE no se los exigía, no había policia que le ponga la multa”, acusó Lorena en el polémico video, que está generando muchas reacciones en las redes sociales.

"Son buenos pa twittear, pa fregar, pa molestarse, pero a la hora de los loros, ser ciudadano no pasa por tener plata, sino por cumplir con nuestros deberes y obligaciones. No solamente reclamar, sino hacer. Votar es una obligación. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿La plata compra todo?”, se preguntó la periodista.

Tras emitir su voto, se sabe que Lorena volvió a las instalaciones de Latina para continuar conduciendo la transmisión especial del canal por las Elecciones.