Jared Leto ha vuelvo a las pantallas del cine, pero esta vez para interpretar a un personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero antes de estrenar esta nueva cinta basada en cómics, el multifacético actor dejó un mensaje muy íntimo a todos sus fans en Instagram, quienes aún no pueden salir de su asombro.

Y es que, en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, el popular actor dedica un video (en blanco y negro) a todos sus fans, pero sorprendió a sus seguidores en dicha red social con este mensaje:

“Hola todos. Es su viejo amigo Jared Leto. He estado pensando en cosas. Los echo de menos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y, probablemente, debería darles mi número telefónico... Ha pasado un tiempo, me encantaría saber de ustedes. Envíenme un mensaje, cuéntenme si me echan de ¿Qué tal? Les devolveré en contacto. Mi número es 213.335.2223. Los queremos, cuídense. Adiós”

Asimismo, y para reforzar la idea, Jared Leto acompaña la descripción de este video en Instagram con el siguiente mensaje: “Text me (escríbeme) 213.335.2223”.