Guty Carrera recordó en “El valor de la verdad” la vez que fue separado del programa de competencias donde laboraba. El exchico reality vio por injusto su retiro del programa sin pruebas algunas.

Tras la pregunta 11, el modelo peruano afirmó que lo habían echado de “Esto es guerra” por las acusaciones de Alejandra Baigorria, sin embargo, no hubo una explicación clara por lo que la producción del programa decidió cesarlo.

“A mí me botaron y no estaba probado, en ese momento, que yo era todo lo que decían. Me botaron por el escándalo, me dijeron que estaba ‘causando una afectación en los auspiciadores’ del programa”, reveló Guty Carrera en el sillón rojo.

“Sacaron un comunicado diciendo que me habían suspendido indefinidamente hasta que se resuelva el problema judicial”, agregó la pareja de la mexicana Brenda Zambrano.

Luego, el exchico reality aclaró frente a las cámaras que el tema con Alejandra Baigorria ya está solucionado y, en son de broma, le dejó un mensaje a la productora del espacio televisivo de América.

“Mariana, ¿Cuándo entro?¿Necesitan conductores, capitanes? Ya estoy listo. Ya se acabó el problema”, alegó el popular ‘Potro’.

Guty Carrera en "Esto es guerra"

La pregunta que no respondió Guty Carrera

Tras la pregunta 10, en la que Beto Ortiz preguntó su Alejandra Baigorria sufría de problemas emocionales antes de conocer a Guty Carrera, la madre del exchico reality presionó el “botón rojo”.

Ella aclaró que, como terceros, no pueden hablar de esos temas. “Si tuvo, tiene o tendrá, eso es inherente a la persona”, explicó.