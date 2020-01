El modelo Guty Carrera contó su verdad en el programa de Beto Ortiz el último sábado. Allí, habló sobre cómo fue la tormentosa relación con Alejandra Baigorria y las consecuencias del mismo.

En una de las preguntas que el ‘Potro’ respondió en “El valor de la verdad”, no pudo contener las lágrimas y lloró al recordar el rechazo que sufrió tras las denuncias de su expareja. En revelaciones del exchico reality, recordó que mucha gente le dio la espalda por este caso.

PUEDES VER Guty Carrera intentó suicidarse tras acusación de Alejandra Baigorria por agresión

Guty Carrera se presentará hoy en "El Valor de la Verdad" de Beto Ortiz. Foto: Captura

Así también, habló sobre cómo su vida cambió tras estas acusaciones de la empresaria.Yo estaba en lo más alto, en mi cabeza, y me caí. La gente aprovechó para golpearme”, expresó el modelo.

Del mismo modo, sostuvo que estas cosas que vivió lo ayudaron para saber en quién confiar. “En televisión nadie estaba conmigo, solo estaban conmigo ellos [la familia del modelo] y mis amigos del barrio”, indicó.

Luego de estas declaraciones, se quebró frente a las cámaras de “El valor de la verdad”. "La verdad es que estuve solo. Estuvo solo y se dijeron cosas que nunca hice”, agregó.

Guty Carrera pensó en suicidarse tras acusaciones de “El valor de la verdad”

La vigésima pregunta que contestó Guty Carrera en “El valor de la verdad” impresionó a más de uno en el set de televisión. Y es que el modelo confesó que pensó en el suicidio como solución a sus problemas de depresión tras el fin de su relación con Alejandra Baigorria.

“Yo tenía un balcón que daba a la Vía Expresa, estaba en el piso 19. Yo me sentaba en la sala y me daba cuenta que mi vida había terminado y miraba el balcón y pensaba que en mi casa estaban llorando por mi. Yo miraba el sufrimiento que todas las personas de mi alrededor tenían. No salí a la calle por tres meses, mirando todos los días el vacío”, reveló el ‘Potro’.