El la recta final de “El Valor de la Verdad”, luego de todas las confesiones que hizo Guty Carrera, Beto Ortíz le mencionó que en un futuro sería recordado por dos frases que, en su momento, se hicieron célebres: “Yo no fui infiel” y “Ámame que me vas a perder”.

“Hay una frase que hiciste célebre que creo que cuando nazcan tus hijos, luego tus nietos, van a escuchar esta frase, que es una buena frase”, recordó Ortíz a Guty Carrera.

En ese momento, pusieron el audio en donde el popular “Potro” tenía un fuerte intercambio de palabras con Alejandra Baigorria y dijo la tan conocida frase “Ámame que me vas a perder”.

“¿Qué m… tienes tú en la cabeza para hablarme así? ¡Qué te pasa! ¡No te reconozco! ¡Ya para!”, se escucha decir a Alejandra Baigorria y rápidamente Guty le dice: “Ámame, c... , ámame que me vas a perder. Ámame”, se escucha en el audio de la discusión de ambos

Guty Carrera Foto: captura

Luego de recordar tal episodio, Beto Ortíz le preguntó a Guty, “¿Qué sientes cuando te escuchas?” y éste le responde: “Que no soy yo. No soy yo la persona que era antes de ella y que soy hoy en día”.

Asimismo, el conductor le consultó sobre cómo se le ocurrió esa advertencia (ámame que me vas a perder). “Era lo que yo sentía en ese momento, habían muchas cosas que, obviamente no existen las pruebas, porque yo no grabé nada, jamás se me pasó por la mente ni se me ocurriría hacerlo. Yo recibía muchos insultos, muchos improperios, muchas faltas de respeto y yo sentía que ella no me daba no me daba lo que yo le daba, no era correspondido en amor”, reveló el modelo.

Tras la respuesta del exchico reality, el periodista comentó que él piensa que la razón por la cual dicha frase se hizo tan popular es porque suena un poco ególatra. Sin embargo, el exguerrero aseguró que en ese momento dijo la frase con dolor por la situación que estaba atravesando.