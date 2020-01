El conductor de televisión Ernesto Pimentel cumplió con su labor cívica al acudir a votar en las elecciones congresales 2020 y sorprendió al revelar si estaría dispuesto a un segundo hijo.

Al salir de su centro de votación, el presentador de “El reventonazo de la chola” fue abordado por un diario local y habló acerca de cómo vive ahora su faceta como padre al lado de su hijo Gael, quien acaba de cumplir seis meses.

Ernesto Pimentel, Miluska Jácome y Gael

“Estamos preparando sus primeros alimentos. Es un lindo desafío, estoy contento de verlo crecer, ayudarlo, es como un reloj de vida en casa, estoy agradecido a Dios por esta oportunidad junto a Miluska y Gael. Somos una familia distinta pero familia, al final de cuentas unas familia, por la que todos debemos luchar”, comentó el interprete de la ‘Chola Chabuca’.

Tras dar estas declaraciones, Ernesto Pimentel fue consultado sobre la posibilidad de agrandar su familia. Al oír la interrogante, el conductor se mostró dubitativo y luego respondió “No te quiero contestar eso ahorita, vamos a dejarlo allí, lo que dios diga”.

Recordemos que el conductor de “El reventonazo de la chola” logró convertirse en padre gracias a Miluska Jácome, quien albergó durante 9 meses al pequeño Gael.

Como se sabe, Miluska Jácome es la mejor amiga, productora y representante de Ernesto Pimentel.

Ernesto Pimentel habla sobre posible ingreso a la política

Ernesto Pimentel reveló que rechazó varias propuestas para postularse como candidato en estas elecciones congresales 2020. Sin embargo, no descartó incursionar en política en un futuro.

“Me llamaron tres partidos para participar de esta contienda electoral. Yo estoy muy agradecido con el Perú, pero no es el momento, quiero cuidar a mi hijo y crecer en vida artística. Dentro de mis lista de prioridades no es momento de la política. Yo no lo descarto, siempre me he manifestado con un interés, de soñar con un Perú mejor”, comentó.