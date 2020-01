Rosángela Espinoza celebra 3 millones de seguidores en Instagram como presidenta de mesa

La modelo Rosángela Espinoza se mostró muy contenta al revelar que llegó a los 3 millones de seguidores en Instagram. La celebración fue un tanto inusual pues lo hizo como presidenta de mesa durante las elecciones congresales 2020.

La chica reality llegó hasta la sede de la Universidad Ricardo Palma ubicada en Surco para cumplir con su labor cívica y una vez que estuvo instalada en su mesa de votación grabó un video de Instagram para compartir con sus fans.

En el primer clip, la popular ‘Chica selfie’ aparecía sosteniendo un globo del número 3 y rodeada de grandes globos de fiesta. Luego, Rosángela Espinoza agradecía a su comunidad por el apoyo para seguir creciendo como figura pública en las redes sociales. “Ya somos 3 millones de seguidores. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Los quiero mucho”, expresaba. “Mi cuenta sigue subiendo como la espuma”, añadía la modelo.

Rosángela Espinoza labora como presidenta de mesa en las elecciones congresales 2020

Pero, lo que más capturó la atención de los internautas en Instagram fue ver que la modelo celebró sus 3 millones desde el local donde fungió como miembro de mesa en las elecciones congresales 2020.

Rosángela Espinoza se mostró muy emocionada de poder cumplir como peruana y animó a los demás peruanos a efectuar un voto responsable. “Mi primera vez como presidenta de mesa. Besitos. Voten a consciencia”, expresaba la ‘Chica selfie’.

En otro momento, la modelo también explicó que su gran alegría por los 3 millones de seguidores que obtuvo en Instagram se debe a que llevaba bastante tiempo sin incrementarlos. “No subía de seguidores, me quedé estancada desde el año pasado en Agosto. Durante casi un mes y medio me quedé en 2.6 millones, no subía y no entendía el porqué, pero recuperé mi cuenta y ahora somos 3 millones”, comentó, durante las elecciones congresales 2020.