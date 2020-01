Bárbara Mori confiesa abusos y maltratos en su infancia por parte de su padre

Bárbara Mori, conocida por interpretar a la ambiciosa “Rubí” en la telenovela del mismo nombre, impactó con sus recientes declaraciones. Ella señaló, en el programa de Youtube “Adicta”, que tuvo una infancia llena de violencia. Con la crianza de su papá, la actriz remarcó cómo fue la convivencia con él, debido a la ausencia de su madre.

“Tuve una infancia súper, súper ruda, y crecí sin mamá, y crecí con un papá bastante violento”, indicó la actriz de origen uruguayo ante la atenta mirada de su colega Fabiola Campomares.

Además, este ambiente violento en su infancia le hizo dudar sobre el amor a sí misma y a los demás. “Al crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces pensando o generando una creencia de que tú no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres”, admitió Mori.

Bárbara Mori en programa "Adictas"

Bárbara Mori expresó también que manejaba una identidad con la que no se sentía bien. “Te empuja a actuar sin darte cuenta de que estás construyendo un camino que no te satisface y donde te topas con gente que dejas que entre porque no hay un amor por ti, porque no aprendiste eso”, la conductora del programa, a su vez, reflexionaba acerca del daño que se hacía la uruguaya al no quererse.

Asimismo, la actriz de la película peruana “La mujer de mi hermano” afirma haber tenido cierta concepción del amor: “en la infancia que yo tuve aprendí que el amor es golpe, abuso, maltrato. Cuando aprendes eso del amor, es bien difícil realmente amar y realmente amarte y cuidarte, y no pasar por encima de ti, hasta que uno toca fondo”, subraya.

Bárbara Mori protege su vida privada de la prensa

Bárbara Mori como "Rubí"

En agosto del año pasado, la actriz señaló cómo es su vida ahora. “Llevo una vida bastante tranquila, alejada de todo esto (las cámaras). Me gusta, hago lo que quiero, cuando quiero, soy muy afortunada”. Además, destaca que el no tener paparazzis la hace muy feliz.