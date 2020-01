Los premios Grammys son una de las mayores distinciones otorgadas en el mundo de la música y este domingo 26 llega a su 62ª edición.

La ceremonia se realizará en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos y será conducida por la ganadora de 15 gramófonos Alicia Keys.

PUEDES VER Grammy 2020: los peores y mejores looks en la historia de los premios

¿Qué canales transmitirán EN VIVO los Grammy 2020?

La ceremonia de los Grammys 2020 se transmitirá en vivo por los canales E! Entertainment, TNT y el canal oficial de los premios CBS en los siguientes horarios dependiendo del país:

- Brasil: 9 p.m.

- Chile: 9 p.m.

- Argentina: 9 p.m.

- Bolivia: 8 p.m.

- Venezuela: 8 p.m.

- Ecuador: 7 p.m.

- Perú: 7 p.m.

- Estados Unidos: 5 p.m.

- México: 8 p.m.

¿Qué artistas se presentarán en los Grammy 2020?

Son diversos los artistas que se subirán al escenario para ofrecer sus mejores espectáculos entre ellos está Rosalía, Camila Cabello, Jonas Brothers, H.E.R. y Tyler The Creator. Uno de las grandes sorpresas para esa noche es Demi Lovato, quien regresa con fuerza a cantar después de que un episodio de sobredosis pusiera en riesgo su vida.

Grammy 2020: conoce la fecha, hora y canal para ver a Demi Lovato, Ariana Grande, Rosalía y los Jonas Brothers. Foto: Instagram

También deleitarán al público los artistas Aerosmith, Ariana Grande, Lizzo, Blake Shelton y Gwen Stefani y Billie Eilish, quien en una de sus últimas entrevistas ha revelado que tras experimentar un fuerte episodio de depresión, quiere ayudar a sus fans que padecen de esa enfermedad.

Premios Grammy: conoce la fecha, hora y canal para ver a Demi Lovato, Ariana Grande, Rosalía y los Jonas Brothers. Foto: Instagram

¿Quiénes están nominados a los Grammy 2020?

- Álbum del año –

"i, i", Bon Iver

"Norman Fucking Rockwell!", Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

"thank u, next", Ariana Grande

"I Used To Know Her", H.E.R.

"7", Lil Nas X

"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo

"Father Of The Bride", Vampire Weekend

- Grabación del año (interpretación) –

"Hey, Ma", Bon Iver

"Bad Guy", Billie Eilish

"7 Rings", Ariana Grande

"Hard Place", H.E.R.

"Talk", Khalid

"Old Town Road", Lil Nas X presentando a Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts", Lizzo

"Sunflower", Post Malone y Swae Lee

- Canción del año –

Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Lori McKenna, "Always Remember Us This Way" (de la película "Nace una estrella")

Billie Eilish y Finneas O'Connell, "Bad Guy"

Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth y Tanya Tucker, "Bring My Flowers Now"

H.E.R., Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris y Rodney Jerkins, "Hard Place"

Taylor Swift, "Lover"

Lana Del Rey y Jack Antonoff, "Norman Fucking Rockwell!"

Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, Benjamin Kohn y Sam Roman, "Someone You Loved"

Lizzo, Steven Cheung, Eric Frederic y Jesse Saint John, "Truth Hurts"

- Mejor artista revelación –

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank And The Bangas

Yola

- Mejor álbum pop vocal –

"The Lion King: The Gift", Beyonce

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

"thank u, next", Ariana Grande

"No. 6 Collaborations Project", Ed Sheeran

"Lover", Taylor Swift

- Mejor álbum pop latino –

"Vida", Luis Fonsi

"11:11", Maluma

"Montaner", Ricardo Montaner

"#ELDISCO", Alejandro Sanz

"Fantasía", Sebastian Yatra

- Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo –

"X 100PRE", Bad Bunny

"Oasis", J Balvin & Bad Bunny

"Indestructible", Flor De Toloache

"Almadura", iLe

“El mar querer”, Rosalía