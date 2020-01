Tras superar el mal momento que pasó cuando asaltaron su casa, Tilsa Lozano se encuentra ahora disfrutando de su relación con el boxeador Jackson Mora, quien fue pareja de Olinda Castañeda.

Luego de que “Magaly tv, la firme” expusiera su romance, la ‘exvengadora’ se mostró emocionada de haber podido rehacer su vida sentimental al lado del deportista y aseguró que, pese a ello, tiene claras sus responsabilidades como madre.

“Estoy tomándome las cosas con calma: subí una foto con él, nos fuimos de viaje, no estoy negando las cosas pero tampoco soy una chibola, soy una madre de familia, sé separar mi rol de madre y de mujer. Pero el corazón anda entusiasmado”, comentó la popular ‘Tili’ bastante contenta.

“De que estoy feliz, estoy feliz, pero no sé cuánto vaya a durar. Me he separado hace dos años (de Miguel Hidalgo) y no me han visto con nadie en ese tiempo, así que ya me tocaba”, añadió en entrevista para Trome.

Tilsa Lozano compara a Jackson Mora con personaje de película animada

Tilsa Lozano confesó que a Jackson Mora no le fue nada fácil conquistarla, puesto que ella se mostraba renuente a iniciar un romance con él. En ese sentido, la exconductora de “En Exclusiva” aprovechó para hacerle una advertencia al boxeador. “Más de un año, pero se la sigo haciendo difícil, como deber ser, que no se crea fijo”, aseveró.

Tilsa Lozano minimiza críticas de Olinda Castañeda y Rodrigo González

Al ser consultada sobre las fuertes críticas que recibió de Olinda Castañeda y Rodrigo González por su romance con Jackson Mora, la exmodelo evitó opinar y tan solo respondió: “Estoy enfocada en mis cosas bonitas y en superar las feas”.

Por otro lado, Tilsa Lozano dijo que le gustaría volver pronto a la televisión y que está recibiendo propuestas para ello.