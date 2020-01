Olinda Castañeda se pronuncia tras ser captada en camioneta de César Hinostroza

Luego que el programa de espectáculos “Magaly TV, la firme” presentara un informe sobre Olinda Castañeda y Shirley Arica subiendo a la camioneta de César Hinostroza Pariachi; la modelo dejó en claro que no hay nada de malo en lo que hizo.

La expareja de Jackson Mora fue entrevista por el diario ‘El Popular’ donde explica el motivo que tuvo para abordar la camioneta del ex juez supremo. En dicho medio aseguró no conocer al propietario de la camioneta.

Shirley Arica aborda el carro de César Hinostroza

“Cuando subes a un vehículo que se ofrece a llevarte jamás preguntas a nombre de quién está o si es prestada. No tenía la menor idea que era de esa persona. En todo caso, no hice nada malo. Me bajé cuando nos dimos cuenta que nos seguían unas cámaras”, contó la modelo.

Asimismo, la expareja de Jackson Mora también comentó sobre la amistad que ahora lleva con su colega Shirley Arica. “Decían que era una mala compañía para mí. Yo soy libre de juntarme con quien desee, soy soltera y no le hago daño a nadie”, sostuvo.

De la misma manera, Olinda Castañeda fue muy clara en afirmar que ya volteó la página sobre el romance que tuvo con Jackson Mora, quien ahora se luce con Tilsa Lozano.

“Hace rato, la verdad que esos dos me dan risa y pena. Creo que cada uno tiene lo que se merece. Solo agradezco y me repito de la que me salvé. Todas las noches le prendo una vela a santa Tilsa, la señora que abre los ojos a las mujeres”, exclamó.