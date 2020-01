La popular actriz y cantante Litzy remeció México al compartir, a través de su cuenta oficial de Instagram, una sensual fotografía en la que posa en lencería. Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y, entre ellos, destacó el de Erik Rubín. Y es que el esposo de la conductora Andrea Legarreta no dudó en elogiar la belleza de la intérprete de ‘Transparente’.

Erik Rubín escribió el mensaje “Que Guapa y lo acompañó de emojis que mandan besos. La situación generó suspicacia entre los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en manifestar que esto podría generarle problemas con la conductora del programa ‘Hoy’.

Erik Rubín comenta foto de Litzy. (Foto: Instagram)

Además, los seguidores de Andrea Legarreta no dudaron en etiquetarla en varios de estos comentarios que se burlaban del texto dejado por su esposo. “Te van a matar” o “Que no fuera mi marido que le dice a otra guapa porque lo dejo sin cena” fueron algunos de los comentarios en que la mencionaron.

A solo un día de su publicación, la imagen ya cuenta con más de 126 mil ‘Me gusta’. Litzy, quien no suele publicar este tipo de fotografías, explicó a sus fans que se trataba de un experimento en el que comprueba la veracidad del dicho “El que no enseña, no vende”.

Andrea Legarreta reacciona

Medios locales informan que la mexicana Andrea Legarreta tomó el comentario de su esposo con gracia, pues ella misma utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de admiración hacia Litzy. “Wooooooowwww”, escribió la conductora de Televisa.