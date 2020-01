Por: Cecilia Castillo S.

Juana Burga, la peruana que desfila por las exigentes pasarelas internacionales, se alista para volver a la actuación. Luego de haber participado en la cinta argentina Los últimos de Nicolás Puenzo, con la que estuvo en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, la veremos protagonizando la nueva película de Joel Calero La piel temida que se rodará en el Cusco. Antes, postuló a la prestigiosa Lee Strasberg Theatre and Film Institue.

¿Cómo ingresas a Lee Strasberg Theatre and Film Institute?

Desde que me inicié en la actuación tuve el propósito de especializarme de manera profesional y Lee Strasberg, una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo por la cual han pasado Robert de Niro, Angelina Jolie, Scarlett Johansson, entre otros, era la mejor opción. Decidí postular al programa intensivo que solo acepta a 16 personas, pasé por todo el proceso, incluyendo entrevistas, y, finalmente, recibí la noticia de que fui seleccionada.

¿Cuánto tiempo estarás allí y qué viene luego para ti?

Es un programa intensivo de cuatro semanas y me van a enseñar el Method Acting, que ha sido usado por actores como Marilyn Monroe, Marlon Brandon, Robert de Niro e incluso Lady Gaga para su actuación en Star is born. Se viene la grabación de la nueva película de Joel Calero, proyectos y colaboraciones en cuanto al modelaje y novedades con respecto a mi iniciativa de revalorización del artesano, Nuna Awaq (voz quechua que significa ‘alma del artesano’, con la que potencia la mano de obra local).

Definiste a La piel más temida como “un viaje emocional donde tu personaje (Alejandra) descubre su propia identidad”. ¿Cuáles son tus herramientas, hasta hoy, para darle vida?

Además de que trabajaré al lado de Joel Calero (La última tarde), uno de los directores peruanos de cine más trascendentes, mi pasión por la actuación, mi identificación con el personaje (ella vivió fuera por mucho tiempo, al igual que yo, y al regresar al Perú busca reconectarse con sus orígenes), mi amor y conexión con mis raíces peruanas.

La cinta trata sobre la identidad. ¿Qué te animó a aceptar el proyecto, además de rodar en el Cusco?

La historia, el poder protagonizar una película peruana con uno de los directores más importantes del Perú y, sin duda, la locación, Cusco es una de mis ciudades favoritas en el mundo.

Tu carrera como modelo es vasta y, como alguna vez leí, en un mes puedes pisar hasta cuatro continentes. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué retos te esperan?

El modelaje me ha permitido conocer muchos lugares en el mundo. Soy una persona que se reta constantemente, me gusta reinventarme y trato de trascender. Quiero ser un referente del empoderamiento positivo de la mujer latina. Actualmente, vivo en New York, tengo una casa allí, es mi hogar, lo cual me ayuda a mantener mi equilibrio personal y descansar cuando no estoy viajando. Así que uno de mis retos es estar más tiempo en casa (ríe).

Mario Testino te incluyó en su nuevo libro Pasito a paso, donde le rinde un homenaje a la marinera. ¿Cuáles son tus afectos hacia nuestro país? ¿Te consideras una especie de embajadora de Perú o una ciudadana del mundo?

Como siempre menciono: soy una embajadora de corazón del Perú. El Perú para mí no solo es el lugar en el que nací, sino mi hogar, el lugar en el que están mi familia, mis amigos, mi maravilloso legado cultural. Siento mucha conexión con mi país y cada vez que regreso me siento inmensamente feliz.