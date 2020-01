Selena Gomez revela que conoció a Jennifer Aniston en inusual lugar: “Mi corazón se detuvo”

Jennifer Aniston es una de las actrices de Hollywood más admiradas incluso dentro del mundo artístico, pues una de sus más leales seguidores es Selena Gomez.

Durante el último programa de Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston reemplazó a la conductora y entrevistó a la cantante estadounidense quien contó cómo conoció a la popular ‘Rachel’ de “Friends”.

Durante la conversación la actriz reveló que tiene una amistad con Selena Gomez desde hace tiempo.

“Nos conocemos desde hace años, has estado en mi casa, hemos comido pizzas, niña por mi propio corazón”, dijo.

Entonces Jennifer Aniston pidió que le hiciera acordar el momento en que se conocieron por primera vez, pues ella tenia los recuerdos un poco borrosos.

“Nadie sabía quién era yo. Estabas en el baño con un vestido negro, y creo que estábamos en un evento de Vanity Fair y estuve allí con mi madre y entré al baño y te vi y eras tan amable”, recordó la artista.

La cantante contó que no podía contener la emoción por haberla visto.

“Acabas de salir del baño y estabas volviendo, y mi corazón se detuvo. Y me asusté y corrí hacia mi madre y dije: ‘Dios mío, acabo de ver a Jennifer Aniston’, como ‘Dios mío’”, expresó la intérprete

Pero la actriz también elogió la carrera de Selena Gomez y le dijo que le gustaba que pusiera su corazón en cada uno de sus temas.

"Quiero decir que he dicho ‘Lose You to Love Me’, esa es una canción muy reveladora. Y es estresante cuando estás poniendo tu corazón por ahí. Y, sin embargo, siempre parece valer la pena; porque eso es lo que la gente realmente responde, es tu autenticidad, tu belleza y tu honestidad ", comentó la exprotagonista de “Friends”.

La intérprete de “Ring” develó que esta fue una de las mejores entrevistas de su vida a través de su cuenta Instagram.

“¡Ayer fue muy divertido! Jennifer Aniston ha sido una figura tan enorme en mi vida. ¡Amo su humor, su gracia y su corazón! Echa un vistazo a la entrevista en la que me estoy enamorando de ella todo el tiempo”, expresó Selena Gomez.