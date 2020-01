Thamara Gómez se presentó en el programa “En boca de todos” y no pudo evitar responder las preguntas de los conductores luego de ser vinculada con Jefferson Farfán.

“¿Qué ha pasado niña buena? De pronto te convertiste en la amiga, en la amiguísima de Jefferson Farfán…” comentó Tula Rodríguez.

“No nada que ver, como lo he venido haciendo, no tengo ningún tipo de contacto con el señor Jefferson”, afirmó la cantante.

Asimismo, la exintegrante de “Corazón serrano” aseguró que no sabía que la reunión era en la casa del futbolista. “Yo asistí a una reunión a la que puedes asistir tú también (...)Yo no sabía a qué casa iba, ese fue mi error, no preguntar”, explicó.

Thamara Gómez Foto: archivo

Lo que llamó la atención en el set es la forma en que Gómez se refiere a la “Foquita”, pues le dice ‘Señor’. Ello ocasionó la burla entre los conductores y la exvedette no dudó en consultar si el trato entre ellos es así. “Pero cuéntame, ¿Le decías hola señor Jefferson o Jefferson?, preguntó Rodríguez.

“Con respeto, siempre con respeto” afirmó la cantante de cumbia. Además mencionó lo siguiente: “Lo que pude percibir es que es un señor súper humilde”, agregó. De inmediato, Tula Rodríguez le preguntó si el futbolista le parecía guapo. “No, no es mi tipo”, respondió Thamara Gómez.

La cantante también aclaró que ella trabaja desde muy temprana edad y no tiene la necesidad de “colgarse” de la popularidad de alguien. Además, recordó que a los 18 años, se compró su departamento con el fruto de sus giras y presentaciones.