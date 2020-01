Milena Zárate indignada con Janet Barboza por criticar cirugías de Sheyla Rojas

La cantante Milena Zárate criticó duramente a Janet Barboza, luego de que la conductora de “Válgame” opinara sobre las operaciones que se realizó Sheyla Rojas.

Según comentó la expareja de Edwin Sierra, la popular ‘Rulitos’ no tendría por qué opinar cuando ella misma se ha sometido a diversas intervenciones quirúrgicas.

Milena Zárate arremete contra Janet Barboza por criticar cirugías de Sheyla Rojas

“Ella se sienta libremente a criticar, se escandaliza, cuando tiene todas las cirugías del mundo. Se escuda en que le dio una parálisis facial, pero algo así no te va a dejar la cara como la de ella, eso es mentira. No tiene ningún gesto, gestualidad, no se le ve nada”, comentó la también modelo en entrevista con Trome. “No me interesa si está operada o no, pero que no critique a los demás”, añadió, cuestionando las palabras de la conductora sobre los ‘arreglitos’ de Sheyla Rojas.

Milena Zárate también se atrevió a comentar sobre la comparación que hizo Rodrigo González entre Janet Barboza y la exvedette mexicana Lyn May, quien se hizo conocida por su adicción a las cirugías.

Milena Zárate arremete contra Janet Barboza por criticar cirugías de Sheyla Rojas

“Se parecen, buena comparación. Pero yo no veo que la critica, sino que le dice que no sea conchuda. Todo el mundo tiene derecho de hacerse cirugías para verse y sentirse mejor, pero si tú te las haces, para qué criticas a los demás. Primero, mírate a un espejo”, aseveró la expareja de Edwin Sierra.

De acuerdo a la opinión de Milena Zárate, la actitud drástica de Janet Barboza se debe a que esta intenta imitar el estilo que tenía Rodrigo González en Latina.

“Creo que (Janet) quiere ser ‘Peluchín’ porque se las quiere dar de mala (en “Válgame”), de que no tiene ‘pelos en la lengua’, pero es fingidaza y eso se transmite”, señaló la colombiana.