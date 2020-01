Federico Salazar y Katia Condos se solidarizaron con los heridos del incendio en Villa El Salvador y fueron juntos a donar sangre a uno de los hospitales indicados.

La actriz a través de su cuenta de Instagram hizo un llamado a sus seguidores para que se unan a la noble causa de la donación para salvar vidas.

“siempre he pensado que la ayuda no se cuenta. La ayuda en silencio siempre me ha parecido lo mejor. Pero en este caso, considero que es una motivación para todos ver cómo los demás dan su granito de arena. Lo hicimos Fede y yo, fue súper rápido. Nos sentimos muy bien porque seguimos todas las recomendaciones que las encuentran deslizando hacia la izquierda. Para todos aquellos que no han donado por temor, no pasa nada, aquí nos ven bien tranquilos y con el corazón lleno por haber ayudado. ¡A donar todos se ha dicho!”. fue el pedido que hizo Katia Condos.

Además, la esposa de Federico Salazar hizo una publicación en la cual compartió fotografías del momento en que ella y su esposo realizaban el procedimiento para donar sangre.

Publicación de Katia Condos Foto: captura

Inmediatamente los seguidores de la actriz reaccionaron al post y le escribieron lo siguiente: “Hay ocasiones en que el ruido es mejor que el silencio, ¡este es uno de esos casos!”, “Si las cosas no se hacen por alardear, no hay nada de malo en compartirlas! Buen Trabajo”, “Dios los bendiga y a todos los que están donando”, “Los felicito, la mayoría de personajes incentivan a donar sangre pero pocos dan el ejemplo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.