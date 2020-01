Harvey Weinstein tenía “lista negra” de mujeres que darían testimonios en su contra

Harvey Weinstein y el “juicio más mediático del 2020”. En él, el jurado se enteró el viernes 24 que el productor de Hollywood pidió los servicios de un detective para que este investigue a una lista de mujeres. Harvey Weinstein sospechaba que contarían sus presuntas agresiones sexuales a periodistas, esto según el investigador Sam Anson.

El investigador también indica que esta lista se la enviaron mediante correo electrónico, en la que algunos nombres se encontraban subrayados en rojo para resaltar las personas que le preocupaban más al productor.

En la lista, se podría visualizar nombres como Rose McGowan, quien según Harvey Weinstein intentaba chantajearlo y Annabella Sciorra, actriz de la serie “Los Soprano”. Ella brindó su testimonio el jueves pasado. Se trataba de una presunta violación por parte del acusado.

Harvey Weinstein

Asimismo, Sam Anson asegura que este correo habría sido recibido el 17 de agosto del 2017; sin embargo, él no siguió lo que estaba escrito. Además, afirmó que tuvo una llamada telefónica con el acusado. “Dijo que existía preocupación de que estos artículos que estaban siendo escritos sobre él describieran su conducta sexual de forma negativa”, declaró.

Al decir “estos artículos” se refiere a aquellos que fueron publicados en 2017 por el periódico The New York Times y la revista The New Yorker de las acusaciones de agresión sexual contra Harvey Weinstein. Uno de los más mediáticos fue aquel escrito por la actriz mexicana Salma Hayek llamado “Mi monstruo, Harvey Weinstein”. Otras actrices denunciantes han sido Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow.

Como recordamos, estas acusaciones dieron inicio al movimiento #MeToo en octubre del 2017. El juicio aún continúa.