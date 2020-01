Grammys 2020: Ariana Grande, Ed Sheeran y otros artistas involucrados en casos de corrupción, acoso y plagio

El próximo domingo 26 de enero se realizará el evento que busca reconocer a los mejores exponentes de la industria musical, los Premios Grammy 2020. Sin embargo, esta gala esta siendo envuelta en escándalos de acoso sexual y corrupción por parte de sus organizadores y artistas invitados.

A través de un correo electrónico enviado el 22 de diciembre, la ex presidenta y directora ejecutiva de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte del jefe del departamento legal de la academia, Joel Katz, quien posteriormente negó los hechos. Además, se quejó de recibir un salario inferior al del Neil Portnow, quien fue presidente y director ejecutivo, y dejó su puesto el año pasado.

A través de un comunicado, la Academia de la Grabación dio a conocer lo siguiente “Es curioso que la señora Dugan nunca haya planteado estas graves acusaciones hasta una semana después de que una empleada denunciara legalmente que la señora Dugan había creado un ambiente tóxico e intolerable en el trabajo”. Además, afirmaron que luego de las declaraciones de Dugan, se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Dugan es recordada por convertirse en la primera mujer CEO de la Academia de la Grabación; sin embargo, fue despedida a pocos días de la realización del evento.

Por otro lado, la destituida presidenta afirmó que el reclamo más importante fue acerca de la irregularidad en las votaciones de los premios. En sus declaraciones comentó un incidente en el que un artista y su representante conversaron con el comité de nominación para la Canción del Año 2019, lo que ocasionó que este artista aparezca en la categoría antes de actos como los de Ed Sheeran y Ariana Grande. Si bien, la ex presidenta no mencionó nombres, reveló que tenía evidencia de este acto de corrupción y posteriormente la publicaría.

Ariana Grande y Ed Sheeran envuelto en caso de corrupción en los Grammys 2020. Foto: Instagram

El plagio de Ariana Grande

Una de las favoritas en esta edición de los Premios Grammy 2020 es la famosa cantante Ariana Grande, quien está nominada en cinco categorías; sin embargo, fue acusada de plagio hace unos días por el rapero Josh Stone.

El cantante alega que la famosa intérpetre de “Thank you next” copió la estrofa de su canción “You Need it, I Got It” en su sencillo “Seven rings”. Según el abogado del rapero, musicólogos forenses habrían examinado las canciones y encontraron fragmentos en los que las notas y el ritmo son similares.

“Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de ‘Seven Ring’ es idéntica a las 39 notas de ‘You Need it, I Got It’ desde una perspectiva de ubicación métrica. Dicho de otra manera, el ritmo y la ubicación de las notas y las letras son idénticas”, se aprecia en la demanda de acuerdo con la revista Variety.

Josh Stone denuncia por plagio a Ariana Grande

¿Cuándo son los Premios Grammy 2020?

La 62da edición de los Premio Grammy se llevará a cabo el 26 de enero de este año

¿A qué hora son los grammy 2020?

El canal oficial que transmitira los Premios Grammy 2020 EN VIVO este evento es CBS a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT.

¿A que hora se transmitirá según el país?

- Argentina: 9 p.m.

- Brasil: 9 p.m.

- Ecuador: 7 p.m.

- Estados Unidos: 5 p.m

- Chile: 9 p.m.

- Venezuela: 8 p.m.

- México: 8 p.m.

- Bolivia: 8 p.m.

¿A que hora se transmitirá en el Perú?

En nuestro país los Premios Grammy se transmitirá en vivo a las 7pm.

Nominados a los Premios Grammy 2020

En esta edición de los Premios Grammy 2020 se premiará a los mejores trabajos musicales, los cuales compiten en 84 categorías. Estos deben haber sido grabados desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019. Aquí la lista de las principales nominaciones.

CANCIÓN DEL AÑO

- ‘Love’ - Taylor Swift

- ‘Always Remenber Us This Way’ - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna

- 'Norman F**ing rockwell’ - Jack Antonoff & Lana Del Rey

- ‘Bring My Flowers Now’ - Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker

- ‘Bad guy’- Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

- 'Truth Hurts’ - Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John

- ‘Someone you loved’ - Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman

- ‘Hard Place’ - Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. & Rodney Jerkins

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

- ‘Old Town Road’ - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

- ‘Hard place’ - H.E.R.

- ‘7 rings’ - Ariana Grande H

- 'Hey’ - Iver BJ Burton

- ‘Talk’- Khalid

- ‘Bad guy’ -Billie Eilish

- 'Truth Hurts’ - Lizzo

- ‘Sunflowers’ - Post Malon

MEJOR ÁLBUM DEL AÑO

- Thank U, Next - Ariana Grande

- Father Of The Bride- Vampire Weekend

- I,I - Bon Iver

- Norman F***Ing Rockwell! - Lana Del Rey

- Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

- I Used To Know Her - Her

- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

- 7 - Lil Nas X

¿Cómo votar para los Grammys 2020?

Según la Academia de la Grabación, existen cuatro pasos para la votación

INSCRIPCIÓN

Se inscriben las grabaciones y videos lanzados en el año de correspondiente, los cuales se consideran merecedores de este reconocimiento.

REVISIÓN

La Academia Latina convoca a más de 100 expertos de diferentes géneros para corroborar que las inscripciones se hayan realizado de manera correcta.

NOMINACIÓN

Se arma una planilla para la primera ronda, la cual es enviada a los votantes. Para ello, la Academia exige que sus miembros voten exclusivamente en las categorías en las cuales son expertos. Solo pueden votar en 15 categorías y en las cuatro Categorías Generales, las cuales son Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista.

COMITÉS ESPECIALES DE NOMINACIÓN

Para las categorías en las que se reconocen ciertos oficios y especialidades, las nominaciones finales son realizadas por comités nacionales de revisión de nominaciones, los cuales están conformados por miembros de los Estados Unidos e Iberoamérica.

VOTO FINAL

En la ronda final, los miembros votantes que están al día con su membresía pueden votar de la misma forma en que lo hicieron en la etapa de nominación.