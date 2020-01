Estamos a pocas horas que Guty Carrera lo confiese todo sobre su tóxico romance con Alejandra Baigorria en “El Valor de la Verdad”. Sin embargo, hace tres años y medio la modelo expuso terribles audios donde el modelo lanzaba improperios de grueso calibre a la empresaria, de la cual salió una de las frases que pusieron de manifiesto otro aspecto del hijo de Edith Tapia.

En agosto de 2016, cuando le relación con Guty Carrera había terminado tras diversos escándalos, Alejandra Baigorria se sentaría en “El Valor de la Verdad” de Beto Ortiz donde expuso una serie de audios que pintaban de cuerpo entero al modelo.

En ese entonces, Alejandra Baigorria grabó los audios de una extensa llamada de Guty Carrera (tras la ruptura) donde el modelo no solo le reclamaba el hecho de dejarlo, también insultarla por sus relaciones pasadas.

Uno de los audios más recordados de ese entonces fue cuando Guty Carrera le exigía a Alejandra Baigorria que lo amara o de lo contrario habría consecuencias para la empresaria.

“Ámame, ca**jo... Ámame que me vas a perder. Ámame”, se escucha reclamar a Guty Carrera muy ofuscado. Ante esto, Alejandra Baigorria respondería: “No, el que me va a perder eres tú, el que me va a perder eres tú. Abre los ojos. Yo no he hecho nada”.

Esto molestó mucho más a Guty Carrera quien, de inmediato, replicó a Alejandra Baigorria: “¿Yo por qué te voy a perder si estoy detrás de ti todo el p**o día?”, pero la empresaria contesta: “¿Qué atrás de mí? La acabas de ca*ar hace dos días yendo a mi casa. Me has empujado. Has tirado todo como un loco. Date cuenta”.

Estas revelaciones en “El Valor de la Verdad” se hacían ante una Alejandra Baigorria que se quebraba y sentía vergüenza por el calibre de las palabras que intercambió con el modelo.

En otros audios, Guty Carrera, usando un lenguaje agresivo, violento y denigrante se arrepentía de haber estado con Alejandra Baigorria. La empresaria, muy avergonzada escuchaba la conversación en “El Valor de la Verdad”.

“Soy un hue**n, soy un hue**n de haberme metido contigo, porque me cag**te, hiciste lo que quisiste y ya estás feliz, lo lograste ¿es eso cierto o no? Qué mi**da de decepción contigo, de verdad. Qué hasta el cu*o... todas las mujeres son iguales, hacen mi**a a la gente”.

Asimismo, Guty Carrera le reclamó a Alejandra Baigorria haberlo usado para sacarles celos a su expareja, Mario Hart:

“... Sólo para sacarle pica a Mario Hart, porque te sigues cagando por él. Yo he sido un hu**ón más en tu vida, porque el único hu**ón que te mueve el piso es Mario Hart, no yo. Esa es la verdad. ¿Cómo crees que me siento yo? Dime...”

Esto provocó la reacción de Alejandra Baigorria que ya estaba llorando ante los improperios del modelo: “¿Sabes qué, Guty? ya pasaste el límite, de verdad. Sí, ya pasaste, porque yo no te he tratado mal ni humillado con todas las palabras que tú me has dicho”.

Esto, lejos de amilanar al hijo de Edith Tapia, Guty Carrera no haría sino continuar con la humillación: “¿Humillar? ¿Qué? ¿la verdad es humillar?”

En otro extracto del audio, Alejandra Baigorria le exige a Guty Carrera que se detenga, que no lo reconoce por su actitud, a lo que el modelo responde violentamente: “Yo tampoco te reconozco a ti, porque lo que yo conozco es una dama, una persona que se respeta, una mujer que sabe lo que quiere, no esa hue**na que se anda metiendo con hue**nes ¡No esa!”