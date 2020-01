Esta noche, a partir de las 10:00 pm, por la señal de Latina no pierdas “El Valor de la Verdad” de Guty Carrera, quien contará en el sillón rojo de Beto Ortiz todo lo que en su momento no pudo revelar sobre su polémica relación con la chica reality Alejandra Baigorria.

EVDLV: Alejandra Baigorria quiere evitar testimonio de Guty Carrera

Y es que recientemente, Alejandra Baigorria hizo llegar una carta notarial en la cual exigía que no se emitiesen las partes de “El Valor de la Verdad” de Guty Carrera donde se habla de su pasado con ella. Sin embargo, la defensa del modelo argumentó que, dado que la demanda por agresión ya fue archivada, el hijo de Edith Tapia no tiene restricciones para hablar de la también empresaria.

De hecho, Guty Carrera, en su cuenta oficial de Twitter, publicó la extensa respuesta que le da Alejandra Baigorria donde expone los puntos, según los cuales, podrá hablar de ella sin ningún problema en “El Valor de la Verdad”.

“El 20° Juzgado de Familia de Lima emitió la resolución N° 08 que levanta las medidas de restricción contra Guty Carrera teniendo en cuenta las 2 decisiones fiscales que resolvieron archivar el caso de manera definitiva y por no existir incumplimiento alguno de las mismas”

Y también: “Guty Carrera ha respetado durante más de tres años y medio las restricciones impuestas por el Poder Judicial que le impedían hablar sobre la señorita en cuestión (Alejandra Baigorria) y las ha cumplido escrupulosamente”

EVDLV: las revelaciones de Guty Carrera

Durante la primera promoción de “El Valor de la Verdad” de Guty Carrera, se presentó una batería de preguntas que tienen que ver con la supuesta agresión que el modelo habría perpetrado contra Alejandra Baigorria.

“¿Manchaste con tu sangre las paredes del departamento de Alejandra Baigorria?”, “¿Obligabas a Alejandra a tener relaciones sexuales?”, “¿Intentó Alejandra lanzarse de un quinto piso para huir de ti?”, fueron las primeras preguntas de esta promoción, las mismas que muestras las aparentes respuestas del ex de Alejandra Baigorria.

Algunas de estas fueron: “...Me corté. Yo meto el teléfono al bolsillo, yo estaba sangrando. Volteo y veo que la pared estaba con sangre...”, “... Estuve solo y se dijeron cosas que nunca hice... Si a mí me quieren golpear, golpéenme, tírenme todos los dardos que quieren. Yo no soy lo que dicen que soy, yo soy inocente...”, “... Yo miraba el vacío y decía ‘¿Por qué no acabo con esto? Es fácil, sólo debo tirarme”.

EVDLV: Guty Carrera y la tóxica relación con Alejandra Baigorria

la segunda y última promoción de “El Valor de la Verdad” de Guty Carrera se puede ver a Beto Ortiz haciendo dos preguntas más al ex de Alejandra Baigorria, ambas relacionadas a su pasado con la competidora de “Esto es guerra”.

“¿Conoces secretos de la familia de Alejandra que podría perjudicarla públicamente?”, “¿Crees que Alejandra te grabó para hacerte daño?”

A continuación, estas fueron las respuestas (entre lágrimas) que presentó “El Valor de la Verdad”: “Yo no podría hacerle daño a ninguna familia, porque yo no soy así, no tengo esa crianza”, “son audios patéticos, yo no soy esa persona... Yo estaba en la cima y me empujaron de un edificio y caí, y cuando estaba en el suelo la gente me empezó a golpear”.

Luego se muestra uno de los audios presentados por Alejandra Baigorria en su paso por “El Valor de la Verdad” en 2016, en el que Guty Carrera le reclama a la chica reality el hecho de seguir enamorada de Mario Hart. Ante esto, Beto Ortiz pregunta al modelo si ese fue tema recurrente.

“Siempre fue un problema constante para ella. Yo la amé... Que sigan hablando, que sigan destruyendo a mi familia, que me sigan destruyendo a mí... No me permitían defender, me pusieron una mordaza”, afirma Guty Carrera.