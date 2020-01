Lizbeth Rodríguez, ex ‘Chica Badabun’, preocupada por picadura de un “bicho desconocido”

Lizeth Rodríguez estuvo de viaje en Nayarit, México, y mostró a través de sus historias en Instagram la picadura que, hasta el momento, un insecto no identificado ha causado en su pierna izquierda. Ella presenta síntomas como fatiga, urticaria, dolores en el estómago y en el oído.

Es por estos malestares que la ex conductora de “Exponiendo infieles” en Youtube acudió al hospital para ser revisada por el médico. En un inicio, la youtuber señalaba que esta picadura habría sido causada por una araña en Tijuana, Baja California.

Sin embargo, horas después y en otra historia, la ex ‘Chica Badabún’ manifestó que fue un bicho desconocido, y que tomará “algo para el dolor”. Además, asegura que tiene que estar en comunicación constante con la toxicóloga local para que la mantenga al tanto sobre su estado de salud.

Lizbeth Rodríguez

“Amigos ando valiendo, como siempre. Me duele mucho la pierna, como que me está quemando. Me dijeron que no era picadura de araña como yo pensé, pero no supieron decirme que bicho fue”, indicó Lizbeth Rodríguez mientras estaba recostada en su cama

Asimismo, se sentía triste por lo sucedido. “Me estoy sintiendo peor. Como que me empezó a doler la boca del estómago y el oído. Yo creo que también me hace falta descansar”, admitió.

Además, aseguraba que le estaban pasando cosas malas y que tomará una decisión para acabar con ello “¿Saben qué? Mañana me voy a hacer una limpia. Eso haré", decía la ex ‘Chica Badabún’ mientras ponía una encuesta en Instagram en la que sus seguidores le pueden aconsejar que lo haga o que desista ante esta opción.