Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández, hijo del popular ‘Chespirito’, conformaron una de las parejas más queridas en México. Hoy, como celebración del cumpleaños número 48 de la actriz que interpretó a las villanas más populares de las novelas, recordamos la historia de amor que protagonizaron y que culminó con su posterior separación.

Chantal Andere y el hijo de Roberto Gómez Bolaños se conocieron gracias al intervención de su madre, la reconocida actriz Jacqueline Andere. Y es que, de acuerdo al testimonio de la intérprete de 'Estefanía Bracho’ en ‘La Usurpadora’, fue ella quien organizó la que sería la primera cita entre ellos.

Los actores intentaron mantener su relación en privado, pues ambos se encontraban muy expuestos mediáticamente y querían guardarla solo para ellos. “Roberto y yo somos hijos de famosos y sabemos lo difícil que es mantenerse al margen de los escándalos públicos. Por eso hicimos un pacto antes de casarnos. Juramos que nuestro amor iba a estar siempre por encima de todo”, expresó Chantal Andere a medios locales.

Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández se casaron en el 2001. (Foto: People)

Finalmente, en el 2001 contrajeron nupcias en una ceremonia a la que asistieron sus familiares más cercanos. Pese a la apretada agenda que manejaban ambos, siempre se daban la oportunidad de celebrar las fechas especiales. Además, las pocas veces que hablaban con los medios, tanto la actriz de ‘Marimar’ como Roberto Gómez Fernández, expresaban su amor hacia el otro.

“El pasado 24 de noviembre cumplí cuatro años de casada y me siento muy contenta. Mucha gente nos ha felicitado y dicho que son muy pocos las parejas de artistas que lo logran y pues me siento muy afortunada de haber encontrado una persona como Roberto”, comentó la mexicana en el 2005.

Ese mismo año, Chantal Andere incluso hablaba sobre la posibilidad de tener hijos con el hijo de Roberto Gómez Bolaños. En repetidas ocasiones, la actriz mencionó que esperaba terminar con la grabación de la telenovela ‘Barrera de amor’ para cumplir con este sueño. Sin embargo, el divorcio entre ambos se adelantó a este acontecimiento.

Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández se divorcian

Luego de 5 años, la pareja se divorció en el 2006 por “acuerdo mutuo”. Por este motivo, Chantal Andere pasó un tiempo en casa de su madre Jacqueline Andere, pues necesitaba de su apoyo incondicional para salir adelante. “Fue de mutuo acuerdo y en santa paz, por fortuna somos personas maduras y tranquilas. La separación se ha dado en buena onda”, explicó la mexicana.

Mientras que el hijo de Roberto Gómez Bolaños no se refirió al fin de esta relación, hubo muchos rumores de una posible infidelidad de su parte. Aunque esta información no fue confirmada por ninguna de las partes.

Chantal Andere: “Mi vida es mejor ahora”

En una entrevista a un medio local en el 2018, la popular actriz se refirió al divorcio entre ella y el hijo de ‘Chespirito’. Y, aunque contestó las preguntas, afirmó que ya es un capítulo pasado en su vida. “No me gusta hablar del divorcio; aunque me llevó bien con él y a mi esposo no le afecta, porque mi vida es mejor ahora”, concluyó.