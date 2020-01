La actriz peruana Anahí de Cárdenas se encuentra atravesando un duro momento tras conocerse su lucha contra el cáncer de mama. Como se sabe, desde que le diagnosticaron la enfermedad, Anahí ha venido informando sobre su vida y su tratamiento a sus seguidores a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, la modelo compartió esta tarde un extenso mensaje sobre la tercera quimioterapia que le realizaron en su cuenta de Instagram.

Anahí de Cárdenas relató que cuando comenzó con su tercer tratamiento se mostró estresada y renegando.

“Quimio #3. Ha sido un día particularmente movido de idas y venidas. Me encontré en un momento de lo más molesta, casi iracunda, renegando. En eso una enfermera que entró a mi cuarto me dijo: Señorita, no reniegue, acá tenemos que concentrarnos en su salud, dejemos el trabajo afuera, los malestares afuera, acá esta para ponerse bien”.

Sin embargo, luego comprendió que no podía continuar con esa actitud:

“Me puse a pensar en lo que dijo la sabia enfermera. Estoy viniendo a la clínica a curarme, y para curarme, tengo que relajarme. El estrés es un factor agravante en cualquier situación, sea cual sea el motivo de éste”.

De Cárdenas, finalizó concluyendo que sea cual sea la situación el pesimismo no aporta a mejorarla:

“Uno tiene que estar en el lugar mental/emocional adecuado para poder recibir su tratamiento, sino, todos los síntomas que no queremos tener (náuseas, dolor de cabeza, acidez, etc.) se agudizan”.

“El universo nos manda esas pequeñas lecciones (porque son lecciones) para aprender, no por jod*r”, añadió.