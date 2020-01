Tilsa Lozano compara a Jackson Mora con personaje de película animada

La jurado de “El gran show” Tilsa Lozano sorprendió con sus declaraciones en el programa “En boca de todos” el último miércoles ya que participó en la secuencia de “Preguntas calientes” donde respondió algunas interrogantes de diferentes personajes de la farándula.

Y como era de esperarse, la popular ‘Tili’ no se guardó nada ante las preguntas que le hicieron en el programa sobre su relación con Jackson Mora.

“Se conversó, se llegó a un acuerdo, me dijo argumentos que me convencieron y vamos a ver qué pasa… Estoy tomando las cosas con calma”, aseguró la exmodelo.

Además, Tilsa Lozano opinó sobre los vaticinios de Reinaldo Do Santos quien predijo que su romance con Jackson Mora “va a durar un tiempo y después terminarán”.

Tilsa Lozano llama “Shrek” a Jackson Mora

“Yo estoy viviendo mi momento y que dure lo que tenga que durar y mientras dure, lo disfrutaré y cuando se termine lloraré, así es la vida… Hoy estoy bien como estoy, estoy tranquila”, expresó.

Asimismo, cuando los conductores del programa le cuestionaron qué es lo que le atrajo de la expareja de Olinda Castañeda, Tilsa manifestó:

“Es que no te lo puedo contestar ahorita… A mí siempre me han gustado los feos… ¿Cuándo me han visto con un hombre churro?”

Por otro lado, ante la afirmación de que si Jackson Mora era su ‘Príncipe azul’, la exconductora de televisión manifestó: “Creo que no existe el príncipe azul… Creo que se parece más a Shrek que al ‘Príncipe azul’”, sorprendiendo a los presentes en el estudio y provocándoles risas.