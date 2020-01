Latina se encuentra cumpliendo 37 años de vida al aire. En su cuenta de Instagram, el canal de Jesús María lo anunció a todos sus seguidores, pero muchos de estos, en vez de felicitarlos, hicieron una peculiar exigencia: la vuelta de Rodrigo González a la pantalla chica con un espacio de espectáculos.

Rodrigo González no fue ajeno al pedido de muchos de los ‘rodriguistas’ y de inmediato hizo capturas a los comentarios de cientos de seguidores que exigen a Latina el retorno del popular ‘Peluchín’, quien a mediados del 2019 decidió dar un paso al costado y dejar la conducción de “Válgame Dios”.

“Era mejor cuando estaba @rodgonzalezl”, “que regrese Peluchín”, “no es igual sin @rodgonzalezl ¡Que regrese!”, “@rodgonzalezl que regrese”, “un excelente regalo de cumpleaños sería el retorno de Rodrigo González... que vuelva Peluche”, “que regrese @rodgonzalezl, los almuerzos ya no son como antes”, “felicidades y que saquen a los de Válgame y que regres Peluchín... @rodgonzalezl”, “peluchín es la voz”, “no voy a ver Latina hasta que me traigan a mi peluche @rodgonzalezl”, “¡por qué no sacan a esos gritones de callejo y reponen a @rodgonzalezl, no se entiende que habla, e una chambonada”.

Son algunos de los muchísimos comentarios que dejaron usuarios a Latina exigiendo el retorno de Rodrigo González.

Emocionado por esta muestra de respaldo y cariño, Rodrigo González acompañó estas imágenes con el siguiente mensaje y emoticones de sorpresa: “Así se viven los 37 años de Latina en sus plataformas (virtuales)”.

Rodrigo González abandona Latina

A mediados de 2019, Rodrigo González, junto con Gigi Mitre, anunció su abrupta salida de “Válgame Dios”. Al inicio no se supieron los motivos de esta renuncia intempestiva, pero pronto, por boca del propio ‘Peluchín’ conocimos que esta se debió a la contratación de Cathy Sáenz como nueva conductora de “Mujeres al mando”.

Cathy Sáenz interpuso una demanda a Rodrigo González y a Latina hace un par de años que la popular ‘Mamacha’ terminó ganando.

Rodrigo González confesó, a los días de su salida de “Válgame Dios”, que habló personalmente con la gerente de Latina, Susana Umbert, y que esta no le dio el respaldo que buscaba y es así como decidió dar un paso al costado de Latina.

Rodrigo González en Instagram

Sin embargo, tras la salida de “Válgame Dios”, Rodrigo González sigue más vigente que nunca en el mundo del espectáculo donde ya que se ha dedicado a seguir brindando información de la farándula local a través de Instagram donde ha aumentado su popularidad y seguidores en la mencionada red social.