Magaly Medina, fiel a su estilo, criticó el pasado miércoles a la suboficial Jossmery Toledo por sus presuntas cirugías realizadas para cambiar su apariencia física. En medio de estas burlas, la periodista mencionó a la conductora de “Válgame”, Janet Barboza.

Al respecto, la popular 'Urraca' se refirió a la 'Rulitos' por las operaciones que se realizó en el rostro. Sus comentarios dieron qué hablar, pues la figura de ATV no se guardó nada contra ella y habló sin reparos.

Janet Barboza

“Las envidiosas dicen que yo me he operado la cara. El día que yo me opere la cara les daré el nombre del cirujano porque voy a quedar recontra bien para no quedar con la cara de Janet Barboza porque, claro pues, no hay que quedar deforme”, dijo entre risas.

En reacción a estos comentarios, la pareja de Miguel Bayona respondió a través de las redes sociales. Utilizando su cuenta de Instagram, le dejó un mensaje dentro de sus historias.

“Nunca será guapa y lo sabes. El problema es tu amargado corazón. Hablar de lo que considero tus desventajas físicas, sólo me pondrá a tu nivel y eso jamás”, dijo la 'Reina de las movidas', además de etiquetarla en la publicación.

Janet Barboza denuncia envenenamiento de su perro

En una de sus historias de Instagram de Janet Barboza, hizo una denuncia pública, pues la figura de Latina encontró a su perrito envenenado en la puerta de su casa.

La conductora de “Válgame” no pudo aguantar el llanto tras encontrar a su mascota muerta. Además, mostró su indignación por la crueldad animal.

“Hoy en la mañana salimos y encontramos así a mi perrito. Lo han envenenado, no entiendo cómo hay personas de tan mal corazón que hagan esto. ¿Por qué? No entiendo, qué daño les hacia, era un perrito que yo adopté, era parte de mi familia”, manifestó entre lágrimas.