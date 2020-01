Justin Bieber suele alborotar las redes sociales con cada fotografía o video que decide compartir, esta vez no fue la excepción. Tras postear un selfie en su perfil de Instagram, el canadiense recibió cientos de comentarios negativos por parte de los cibernautas, quienes criticaban el look que viene luciendo durante las últimas semanas.

Pese a que Justin Bieber cuenta con una legión de seguidores que lo han sabido apoyar en todo momento, también hay quienes no temen pedirle a su artista favorito un cambio de look. “Ok, después de esta foto, no necesito ver una película de terror este día”, “¡El dinero enloquece a la gente, fuera de lo normal! vida simple con valor, de eso se trata la vida”, “Que alguien le quite ese bigote por favor”, “Justin, te amo pero ese bigote debe desaparecer por favor”, “No entiendo esa pelusa en su cara ¿Intenta intencionalmente parecer menos atractivo?”, “Justin por favor rasúrate esa cosa de tu cara de bebé”, comentaron algunos cibernautas.

En la imagen compartida por el intérprete de “Yummy”, resalta su crecido bigote y unos dientes plateados en una gran mueca que deja al descubierto algunas imperfecciones de su rostro. La instantánea logró que los más acérrimos seguidores y los detractores del artista, se pongan de acuerdo con que “se debe deshacer del bigote”.

Foto captura: Justin Bieber Instagram

Justin Bieber aún no se ha pronunciado acerca de a petición de los internautas y parece que está muy cómodo con su estilo.

Además, atraviesa uno de sus mejores momentos pues se encuentra felizmente casado con Hailey Baldwin y acaba de regresar a su carrera musical con el lanzamiento de “Yummy”.