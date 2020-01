Juliana Oxenford demostró toda su indignación con el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien en su mensaje tras el incendio en Villa El Salvador olvidó reconocer la labor hecha por los bomberos peruanos que fueron claves a la hora de controlar el siniestro que, desgraciadamente, ya se ha cobrado la vida de ocho personas.

En su programa “ATV Noticias al estilo Juliana”, la polémica periodista se encontraba al lado del Jefe del Departamento de Bomberos Lima Centro, Mario Casaretto, comentando la labor que realizó esta institución para frenar el incendio que se produjo en Villa El Salvador tras la fuga de GLP de un camión.

PUEDES VER Juliana Oxenford recuerda a Milagros Leiva pago de US$ 30 mil por entrevista a Belaunde Lossio

En eso, Juliana Oxenford toca las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, a quien decidió darle un fuerte jalón de orejas por no destacar la labor del cuerpo de bomberos.

“No sé si la omisión del presidente fue adrede o se le pasó, lo cierto es que si lo que acaba de lanzar lo analiza un psicólogo bien podría decir que en su inconsciente no le da ni bola a los bomberos del Perú...” comenzó de esta manera Juliana Oxenford.

Acto seguido, Juliana Oxenford aseguró que no le parecía justa esa omisión de parte del primer mandatario, ya que los bomberos peruanos han tenido una labor importante al momento de contener el avance del incendio en el populoso distrito limeño.

“Los bomberos han ido a donar sangre y ¿no los menciona? Me da bronca. Ayer se habló de un decreto que se acordó subir el sueldo a los alcaldes de acuerdo a la población de sus distritos... Los bomberos no quieren tener sueldo porque aseguran que es una labor altruista. La última vez que les compraron uniformes fue hace 9 años y solamente alcanzó para mil bombeos y en el Perú hay 14 mil”.

Antes de concluir su crítica, le envió un mensaje directo al presidente Martín Vizcarra, invocando a que los bomberos del Perú necesitan no solo mayor reconocimiento, sino también mucho apoyo.

“... Y esto no le va a gusta a (Martín) Vizcarra, me importan tres pepinos, pero tenemos unidades chocadas desde el 2018 y nos las reparan. Los bomberos que salen de su trabajo para ayudar a la gente ¿a ellos no les damos bola? ¿Qué pasa, señor Vizcarra? Hágalo por populismo que tanto le gusta, pero póngase las pilas y ayude a los bomberos”, sentenció Juliana Oxenford.