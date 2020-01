Magaly Medina expone a Jossmery Toledo por intentos fallidos de ascender en la PNP

Luego que Jossmery Toledo respondiera a Magaly Medina a través de Instagram, la popular ‘Urraca’ no se quedó atrás y decidió hurgar más en el pasado de la aun suboficial de la PNP y expuso a la también modelo en su fugaz paso por la Policía Nacional del Perú y sus reiterados intentos fallidos para conseguir un aumento.

Y es que Magaly Medina empezó su programa mostrando un compendió detallado de la carrera de Jossmery Toledo en la Policía Nacional del Perú. “Ay, Jossmery ¿Para qué me estás contestando? (en alusión a las respuestas que la también modelo hizo en Instagram) … Ahorita, seguro, te van a contratar en ‘Esto es guerra’”, dijo la periodista en forma sarcástica.

Magaly Medina expuso el historial de Jossmery Toledo en la PNP.

Acto seguido, la popular ‘Urraca’ mostró un enorme panel donde se detalla, año por año, la actividad de Jossmery Toledo en la PNP. En ese sentido, conocemos que en 2009 postuló a la escuela de suboficiales.

Curso estudios en dicha escuela entre 2010 y 2011; mientras que en 2011 egresa como Suboficial PNP de tercera. En 2013 comienza su ejercicio como efectivo policial.

Jossmery Toledo tentó el ascenso en cinco oportunidad, en todas ellas no lo consiguió.

Sin embargo, en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 Jossmery Toledo postuló al ascenso a suboficial de segunda, pero en todas estas ocasiones no lo consiguió.

Entre risas, tras exponer la corta carrera como policía de Jossmery Toledo, Magaly Medina comenta: “¿Y por qué no ingresaba? porque no pasaba el examen y tengo hasta sus notas... lo que pasa es que ella ha enfadado a mucha gente en su institución que la tenían entre ceja y ceja y me han pasado toda la información. Absolutamente toda”.

Acto seguido, se muestra el récord de calificaciones que Jossmery Toledo alcanzó en todas las veces que quiso postular al ascenso a suboficial de segunda en la PNP. El mínimo para ascender era 65 puntos, pero en 2015 y 2017 la modelo consiguió 60.

Asimismo, el informe de Magaly Medina revela que otras consideraciones para avanzar en grado son realizar cursos de perfeccionamiento y programas en el extranjero. Jossmery Toledo no cumple ninguna de estas exigencias.

Tampoco tuvo ninguna condecoración por acto de servicio alguno para con la población. Sumado a esto, el CV de Jossmery Toledo en la PNP (aparte de los constantes descansos médicos) destaca por las innumerables indisciplinas, las cuales se centran en tardanzas y salidas tempranas sin justificación, así como ser poco prolija en su aseo personal.

En estas ocasiones, Jossmery Toledo fue sometida a la disciplina de la Policía Nacional del Perú con regímenes que iban de los dos a los seis días.