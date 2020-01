Rodrigo González a Jossmery Toledo por mostrar diploma: “Ya estás como la Cabrejos”

Jossmery Toledo ha mostrado a todos sus fans que ya es licenciada en derecho, y a pesar que muchos de los comentarios en Instagram le han dado su respaldo, otras voces como Rodrigo González consideran que es innecesario enseñar sus títulos académicos. El popular ‘Peluchín’ llegó a comparar a la suboficial con Mónica Cabrejos.

En sus más recientes historias de Instagram, Rodrigo González compartió la imagen de Jossmery Toledo donde muestra con orgullo, y con una gran sonrisa enorme en el rostro, su nuevo grado como abogada.

Rodrigo González critica a Jossmery Toledo por exponer diplomas tras criticas por su paso por la PNP.

Tras esto, el popular ‘Peluchín’ hace un comentario que no hace sino sumarse a los tantos que ya vienen criticando a Jossmery Toledo tras el impacto mediático que ha ganado tras las controversias surgidas del video de Tik Tok y pedir su pase al retiro de la Policía Nacional del Perú.

“Renunciante suboficial de tercera (Jossmery Toledo) ya está como la (Mónica) Cabrejos enseñando sus diplomas... Nosotros estamos preocupados por tus dedos cariño”, esto último en relación a la particular posición con la que la también modelo sostiene el grado académico obtenido.

Y es que luego de apoyarla tras la sanción que la Policía Nacional del Perú le quiso imponer a Jossmery Toledo por el video en Tik Tok donde salía arropada con el uniforme de la PNP, el popular ‘Peluchín’, sobre todo esta semana, no ha perdido ocasión para criticar a la suboficial.

Primero ante su pedido de renuncia a institución policial, luego por supuestas operaciones estéticas a las que se habría sometido, y ahora por publicar sus diplomas, curiosamente, un día después que Magaly Medina revelará que su paso por la Policía no fue del todo positivo ya que en cinco años no logró alcanzar el mínimo puntaje requerido para, siquiera, tentar el ascenso a suboficial de segunda.

“¿Y por qué no ingresaba? porque no pasaba el examen y tengo hasta sus notas... lo que pasa es que ella ha enfadado a mucha gente en su institución que la tenían entre ceja y ceja y me han pasado toda la información. Absolutamente toda”, aseguró Magaly Medina al mostrar los registros de Jossmery Toledo desde que postuló a la escuela de suboficiales de la PNP.