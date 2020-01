Jossmery Toledo tras su retiro de la PNP: “Pasaron muchas cosas que motivaron esta decisión”

Jossmery Toledo ‘la policía influencer’ se encuentra en el ojo de la tormenta después de la polémica que desató en redes sociales y en los medios de comunicación tras confirmar su apartamiento de la Policía Nacional del Perú..

La modelo, después de haber solicitado su pase de retiro de dicha institución, asegura que todavía quiere a la PNP, pero resalta los fuertes motivos que la llevaron a alejarse de la institución.

Jossmery Toledo pidió su pase al retiro de la Policía Nacional del Perú.

“Siempre he querido a mi institución, pero han sucedido muchas cosas que me han llevado a tomar esta decisión”, declaró la 'reina del Tik Tok’ en un reciente enlace telefónico con ‘Canal N’.

La suboficial de tercera, Jossmery Toledo aseguró que no ha sido fácil tomar esa decisión luego de ser cuestionada por la popularidad que obtuvo en las distintas plataformas virtuales.

Jossmery Toledo suboficial de tercera

“Ya me han puesto trabas, por una cosita he tenido que volver a mandar (la solicitud de retiro), entonces espero que todo sea positivo en mi baja y no estén poniéndose trabas para todo”, comentó la modelo.

Como se sabe la suboficial envió un oficio el 20 de enero dirigiéndose al Coronel PNP Humberto Alvarado López, jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas (Divilaptid) para que evalúe su situación.

Jossmery Toledo solicita retiro de la PNP

“Tengo el honor de dirigirme a Ud. en mérito al documento de la referencia, mediante el cual se remite la solicitud de pase a la situación de retiro presentada por la S3 PNP Jossmery Enith Toledo Coronel”, se lee en el documento.