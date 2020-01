La Foquita, el diez de la calle, dirigida por Martín Casapía, tiene un guion emotivo, contando el camino que siguió Jefferson Farfán desde que fue descubierto por el club Municipal en una cancha de Villa El Salvador, distrito en el que vivía con su mamá y su abuela. La pobreza, los sueños, la comunidad afroperuana y el fútbol son los temas sobre los que gira la película que abarca hasta la clasificación de Perú al mundial con gol del jugador del Lokomotiv de Rusia.

“Me gustó mucho leer el guion, terminé llorando. Si no me equivoco, es la primera película en la historia del cine peruano que tiene un elenco afroperuano en el 80% y además como protagonistas. La película visibiliza la historia de un niño que tenía todo en contra, en una sociedad como esta llena de racismo, entonces definitivamente no solo es la historia de un crack; su madre la luchó por él: una mujer afroperuana, además artista, pobre, madre soltera. ¡Claro que tenían todo en contra!”, nos dijo Padilla tras la conferencia.

El rodaje duró aproximadamente siete semanas y el guion se escribió en cinco meses. Mención aparte es para Ramón García, quien da vida al entrañable Óscar Montalvo, el entrenador del Municipal que fue una figura paterna, como se dice en la película. “Soy un viejo chocho y soy emotivo, no he parado de llorar. Es una lección para todos: de trabajo, de amor”, declaró el actor tras ver la función de prensa.

“Haríamos una serie”

Martín Casapía nos dijo después que les costó convencer a Farfán, porque el deportista no quería que se hable de su vida privada y no estaba seguro de “merecer” una cinta biográfica, así que el guion fue tomando forma con la aprobación del jugador. “Habló con su madre, hasta con Paolo Guerrero en ese momento. Él sobre todo decía que no estaba seguro si lo merecía. Nosotros le dimos los argumentos, uno: tiene una historia inspiracional”. También sostiene que –luego de recibir una carta notarial de la madre de los hijos de Farfán– no querían que la película se desvirtúe. “La gente cree que va a venir a ver una película farandulera, ¿no? Y no, es una película que está bien cuidada, es seria”.

Finalmente, el director adelantó que el filme “seguirá en un circuito” que pretende ubicarlo en plataformas digitales. Además, luego de pasar por la etapa de postproducción (en Madrid, con los encargados de ‘La casa de papel’), cree que hay material suficiente para seguir con la historia. “¡Uf! Tengo para hacer una serie. Me han quedado cosas, sobre todo de su barrio, de niño, de joven. Yo creo que si queremos hacer algo completo sería una serie”.