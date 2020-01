El reconocido actor y director Gael García Bernal remeció las redes sociales al lanzar duras críticas contra el trato que reciben los migrantes al llegar a México. Estos comentarios llegan a como una respuesta a las acciones empleadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra las caravanas de centroamericanos que buscan ingresar por la frontera con Guatemala.

De acuerdo al protagonista de ‘Amores Perros’, el gobierno debe ser consciente de que viven los mexicanos que viajan a Estados Unidos con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. “México y su gobierno tienen que estar a la altura de las expectativas de bondad que la propia dolorosa experiencia nos ha dado”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Gael García Bernal lanzó una crítica contra quienes consideran que no es correcto recibir a los migrantes porque la ley no lo permite. “Si actuamos ciegamente en contra de todo lo que ridículamente no ha sido legalizado y regulado (migración, drogas, entre tantas otras cosas) repetiremos la constante derrota que nos lleva a la destrucción de todo buen porvenir”, escribió.

Finalmente, el mexicano hizo un llamado a todos sus compatriotas para que aprendan de aquellos que se solidarizan con los migrantes. Además, pidió que se deje de criminalizar a estas personas y que se aprenda a vivir en comunidad. “Vamos a recibirlos. No los reprimamos ni los criminalicemos. Ninguna persona es ilegal. Seamos lo mejor que hemos sido”, concluyó.

Migrantes llegan a México

Desde hace algunas semanas, caravanas con migrantes centroamericanos intentan ingresar a México. El último grupo de ellos llegó el pasado lunes por el río Suchiate desde Guatemala, pero fueron contenidos por la policía. Hasta el momento, se reportan un total de 800 detenidos.