Guty Carrera regresó al Perú para sentarse por segunda vez en el temible sillón rojo de “El valor de la verdad”. A través de las redes sociales se reveló un nuevo avance de su paso por el programa, esta vez, se le ve al modelo romper en llanto al hablar de Alejandra Baigorria.

En este adelanto, el popular ‘Potro’ revela detalles poco conocidos durante su tormentosa relación con la empresaria. Fue ella que, en el 2016, lo denunció por violencia psicológica, perjudicando pública y judicialmente al exchico reality.

Algunas preguntas que se le formularon a la expareja de Melissa Loza fueron escuchadas desde la voz de Beto Ortiz. “¿Conoces secretos de la familia de Alejandra que podría perjudicarla públicamente? ¿Crees que Alejandra te grabó para hacerte daño?”, son algunas de las interrogantes que Guty Carrera responderá este sábado en la emisión del programa.

“Yo no le podría hacer daño a ninguna familia porque no soy así. No tengo esa crianza… Son audios patéticos, son audios en donde no soy yo, yo no soy esa persona… Yo estaba en la cima y me empujaron de un edificio y caí. Cuando estaba en el suelo, la gente me empezó a golpear”, se le escucha decir al modelo dentro del avance.

“Que sigan hablando, que sigan destruyendo a mi familia, que me sigan destruyendo a mí, no me permitían defender, me pusieron una mordaza”, sentencia el 'Potro' dentro del spot publicitario.

Guty Carrera romperá su silencio en “El valor de la verdad”

El exchico reality llegó desde México tras tres años y medio de mantenerse “en silencio” luego de que un juez lo ordenara. Esto debido a denuncia de violencia psicológica que le interpuso su expareja Alejandra Baigorria.

“Esta semana, Guty Carrera fue declarado inocente y regresó de México por solo un día para contarlo todo en ‘El valor de la verdad’”, escribió Beto Ortiz en una publicación de Instagram.