Tilsa Lozano no se guardó nada y habló sobre distintos personajes de la farándula durante una secuencia del programa “En boca de todos”. La ‘exvengadora’ estuvo como invitada en el ‘magazine’ de América Televisión; allí también se dio un tiempo para hablar sobre el robo que sufrió en su vivienda hace unos días.

En la sección ‘Preguntas calientes’, la modelo fue consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar en una producción con la actriz Vanessa Terkes. Fiel a su estilo, la examiga del ‘Loco’ Vargas no tuvo reparos en responder dicha cuestión.

Tilsa Lozano.

“No me provoca verla, pero si me van a pagar, normal. Ahora que me han robado, necesito trabajar. Simplemente me cae mal, porque trabajé con ella y fue una tortura", sostuvo la popular ‘Tili’.

Así también, dijo que no le desea el mal a la esposa de George Forsyth y que se considera alguien profesional para poder trabajar con quien se le convoque.

“Igual no le de deseo el mal, no me parece una chica mala, no la conozco, o sea todo bien, si tengo que trabajar con ella y compartir, ya pues, trabajaré con ella”, agregó la saliente de Jackson Mora.

Vanessa Terkes y Tilsa Lozano trabajaron juntas

Como se recuerda, Vanessa Terkes y Tilsa Lozano estuvieron a cargo del programa de competencias “Titanes” en el 2014. Desde que conducían el espacio televisivo, ya se habla de una serie de conflictos entre ambas panelistas.

Tilsa Lozano y Vanessa Terkes.

Aquel año, la actriz desmintió conflictos contra su compañera de trabajo durante una entrevista. “No hay ninguna guerra [...] Yo no tengo nada personal con nadie… Este programa trata de un equipo y no de dos personas, y todos estamos bien”, sostuvo en aquel tiempo.