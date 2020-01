Esposa de uno de los actores que murió en el set de ‘Sin miedo a la verdad’ duda de versión de Televisa

Gabriela Barajas, viuda del actor de la serie de Televisa ‘Sin miedo a la verdad’ Jorge Navarro Sánchez, compartió un sentido mensaje, a través de sus redes sociales, en el que se refirió al lamentable deceso del padre de su hijo de 7 años. Furia, impotencia, rabia y tristeza fueran las emociones que embargaban a la joven actriz mexicana.

Sin embargo, además de lamentar la pérdida de Jorge Navarro Sánchez, la joven expresó que esta era “una perdida con preguntas sin respuestas” y exige que se llegue al fondo de este asunto, pues no confía en las circunstancias del fallecimiento de su esposo. “Esa versión no me suena en lo absoluto. Jorge fue acróbata en Six Flags, recién que llegó a la capital se integró junto a un equipo de 40 personas y hacía acrobacias en moto, él sabía de caídas”, explicó Gabriela Barajas a un medio local.

Asimismo, la actriz reveló lo difícil que fue contarle a su hijo sobre la muerte de su padre. Y es que asegura que el pequeño no puede evitar llorar cuando repite lo mucho que extraña abrazarlo. “Mis años maravillosos se fueron con él, pero sé que tengo que empezar a reconstruirme para no enfermarme pues hoy por hoy seré madre y padre”, lamentó en su cuenta oficial de Facebook.

Gabriela Barajas se retira

La publicación en las redes sociales de Gabriela Barajas estuvo enfocada en comunicar a la opinión pública su decisión de retirarse del mundo de la actuación. “Me retiro del medio artístico pues mi proceso en la ciudad de México llegó a su fin. Yo ahora, no puedo exponerme por ningún error a trabajar en las condiciones en las que a veces estamos expuestos los actores en México. Este jueves le tocó a mi marido y a su compañero, ¿Mañana a quién?”, denunció.