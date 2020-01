La cantante colombiana Shakira compartió el making-of de Me gusta, la nueva canción que interpreta junto al famoso trapero Anuel AA. En este video se aprecia desde un simple tarareo hasta la composición de la letra de su reciente obra maestra.

Shakira confesó que deseaba samplear una conocida melodía de Inner Circle, la cual se titula Sweet. “Ya que todo el mundo esta sampleando con esas, pues sampleemos nosotros. Si esa gente ha sampleado a Shaggy por qué no puedo samplear a Inner ¿Qué tienen ellos que no tenga yo?" Afirmó la pareja de Gerard Piqué.

Además, en otros momentos del video, se observan otros detalles como el esfuerzo que hace la colombiana para llegar a ciertas notas musicales. “Eso está bien grabado, puedes hacer una composición con ello porque no se me va a volver a partir la voz así nunca más”, mencionó la cantante.

El video apenas fue publicado hace unas horas y ya cuenta con más de un millón de reproducciones. “Shakira & Anuel AA: The Making of Me Gusta. Componiendo Me Gusta" se lee en la descripción del post.

Polémica entre fans por colaboración con Anuel AA

Luego del anuncio de la canción, Shakira fue duramente criticada por sus fans por la elección de su compañero. No obstante, el novio de Karol G respondió a las críticas, a través de su cuenta de Instagram. “Si me van a juzgar, juzguenme, pero asegúrense que sus vidas no estén más jodidas que las mías”, publicó en una historia.

La canción Me gusta fue publicada hace poco más de una semana y ya es un éxito en Youtube. Actualmente, cuenta con casi 10 millones de reproducciones