El excombatiente Ernesto Jiménez escribió un polémico mensaje tras conocerse los casos de infidelidad de tres conocidos futbolistas peruanos.

Jiménez apareció en el set del programa “Magaly TV, la firme” el pasado miércoles y se pronunció tras su contundente tuit en el que se dirigía indirectamente a las esposas de los deportistas que perdonaron sus infidelidades.

“Está tan normalizada la dependencia económica en las parejas que la gente está dispuesta a aguantar todos los cachos del universo con tal de no perder su estilo de vida y poder seguir subsistiendo sin trabajar. La triste realidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse su mensaje generó miles de respuestas de los usuarios de redes sociales, muchos de los cuales lo apoyaban en su opinión mientras que otros diferían con la misma.

Por eso el exchico reality llegó hasta el programa de Magaly Medina para confirmar su posición:

“En caso de los futbolistas, estuvieron con ellos desde muy jóvenes, y durante todo ese trayecto, no hicieron nada, no se prepararon, no trabajaron y sienten que, si pierden ese sustento económico, van a pasar una pensión para el hijo y no directamente a ellas, no saben de qué van a vivir, ¿a qué me voy a dedicar, si todo este tiempo estuve aquí tranquila en mi casa”, dijo en vivo.

Ernesto Jiménez arremete contra esposas de futbolistas: “Nunca trabajaron, si pierden todo, ¿a qué se van a dedicar?”

Por su parte, Magaly también opinó sobre las esposas de Pedro Gallese, Christian Cueva y Carlos Zambrano:

“El perder el estatus, los viajes, los buenos restaurantes, los buenos regalos, eso pesa más que su dignidad”, aseveró la popular ‘Urraca’.