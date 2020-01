El australiano Cody Simpson puso fin a todos los rumores que aseguraban que él y Miley Cyrus darían un paso más en su relación, con el anuncio de una boda o la llegada de un bebé. El músico de 23 años confesó durante una entrevista, que aún no se siente preparado para tener bebés ni formar una familia.

“Todavía no, amigo", fue la escueta respuesta que dio Cody Simpson entre risas, cuando se le consultó si “quiere bebés”. El entrevistador del posdcast australiano “The Kyle and Jackie O Show”, aprovechó el momento para bromear y le sugirió “protegerse para evitar situaciones no deseadas”. “Soy cuidadoso, soy un chico muy cuidadoso”, replicó el artista.

PUEDES VER: Cody Simpson expone a Miley Cyrus desde la bañera

A pesar de mostrarse desinteresado en formar una familia con la intérprete de “Wrecking Ball”, el joven músico aseguró que su romance con Miley Cyrus va viento en popa y la están pasando muy bien. “Sí, es genial. Somos increíbles, no hay quejas”, respondió cuando le preguntaron cómo iba todo con la ex ‘chica Disney’.

El romance entre Cody Simpson y Miley Cyrus se ha venido fortaleciendo con el tiempo y la pareja ha demostrado estabilidad pese al escepticismo con el que los fans tomaron la noticia, pues la relación surgió al poco tiempo de la separación de la intérprete de “Hanna Montana” con el actor Liam Hemsworth.

Ahora, Miley y Cody son inseparables y así lo demuestran a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde suelen compartir momentos de su intimidad en fotografías y videos, fieles al estilo desinhibido de ambos.