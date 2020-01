Meghan Markle y el príncipe Harry han vivido intensos momentos tras contraer matrimonio. Cuando la prensa británica atacaba a la exactriz estadounidense, momento en que debió ser apoyada por sus familiares, sufrió una grave traición por parte de su padre.

A medida que se acercaba la boda entre los duques de Sussex, se empezó a indagar más sobre el pasado de Meghan y se llegó a saber que ella nunca mantuvo una buena relación con el hombre que le dio la vida, Thomas Markle.

Además, la misma Meghan Markle pidió a su padre que dejara de mencionarla en los medios de comunicación. Sin embargo, el hombre de 75 años hizo caso omiso al pedido de su hija, pues ahora realizó un documental para el canal británico Channel 5 que se llamará “Thomas Markle: Mi historia”.

De acuerdo al portal del Daily Mirror, esta entrevista fue pagada y, que, de ahora en adelante, todas serán cobradas, ya que Thomas siente que la monarquía británica le debe.

“Me voy a defender y me pagarán por ello. No me importa lo que piensen, en este momento ellos me deben. La familia real me debe. Harry me debe, Meghan me debe. Tengo que ser recompensado por todo lo que he pasado”, declaró.

¿Meghan Markle cuidará a su padre?

Thomas Markle, quien por ahora vive en México, aseguró que la esposa del príncipe Harry le prometió que se encargaría de él cuando llegara a una edad avanzada.

“Mi hija me dijo que cuando llegara a mis años mayores, ella cuidaría de mí. Ya estoy en mis años mayores, es hora de cuidar a papi”, explicó Markle.