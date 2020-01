El actor Andrés García, quien se hizo famoso gracias a exitosas novelas mexicanas como El privilegio de amar o Mujeres engañadas, se mostró un poco fastidiado por cómo Luis Miguel se ha venido desenvolviendo estos últimos años, luego que él, según su versión, lo ayudara a iniciar una carrera cuando tan solo era un niño.

Lo que realmente ha indignado al intérprete dominicano de 78 años es la actitud que tiene ‘El Sol de México’ hacia él. A García no le gusta la idea que el cantante lo contacte por terceras personas y no lo busque directamente.

Durante una entrevista con Ventaneando, Andrés García hizo saber su malestar.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero. No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, comentó.

No obstante, el actor le desea lo mejor a Luis Miguel. “Hay que separar su talento de su comportamiento, canta precioso y deseo que le vaya lo mejor posible y le va a ir bien”.

¿Luisito Rey pidió ayuda a Andrés García para matar a Marcela Basteri?

Hace un tiempo, Andrés García contó que el papá de Luis Miguel, Luisito Rey, recurrió a él para que lo ayudara a matar a Marcela Basteri.

“Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo): ‘Ayúdame a matar a Marcela’", contó en aquella oportunidad.

Como se sabe, hasta el momento se desconoce el paradero de la mamá de Luis Miguel.