Jennifer Aniston y Brad Pitt vivieron un divertido momento durante los SAG Awards. Además de su esperado reencuentro, la expareja también jugó con un popular filtro de Instagram llamado “¿Qué personaje de Friends eres?”

Este efecto de la popular red social ‘detecta’ tu parecido con un personaje de la serie y te indica si eres Rachel, Chandler, Monica, Phoebe, Ross o Joey.

Jennifer Aniston, quien interpretó a Rachel Green en Friends, se animó a probar el filtro pero ocurrió algo impensado: no obtuvo a su personaje sino a Phoebe Buffay.

“Ay, ¡por favor, Lisa!”, gritó la actriz cuando vio el resultado del juego. Luego mandó un beso a Lisa Kudrow, su excompañera de trabajo durante 10 años, a través de la cámara de Access. “¡Te adoro!”, exclamó.

Brad Pitt también jugó con el efecto de Instagram. Como se sabe, el actor interpretó a Will Colbert en un episodio especial de la serie. Al exesposo de Aniston le salió Chandler Bing como el personaje que se parecía. “¡Chandler! Muy bien, ¿ahora qué? ¿Es solo eso?", dijo Pitt.

Brad Pitt y Jennifer Aniston protagonizaron uno de los momentos más emotivos y esperados de los SAG Awards tras dejarse ver juntos ante cámaras durante la ceremonia.

A pesar que los actores llegaron por separado; se encontraron en el backstage del evento luego que la actriz de 50 años consiguiera llevarse la estatuilla como ‘Mejor Actriz Serie de Drama’ por su trabajo en “The Morning Show”, serie de Apple TV+.

Y fue así que el mundo quedó en shock cuando la expareja se saludó mutuamente, ya que Brad Pitt también se consagró como el ‘Mejor Actor de Reparto’ en Cine por “Once Upon a Time in Hollywood".

Brad Pitt y Jennifer Aniston: la historia no contada del cameo del actor en Friends

Pitt interpretó el papel de Will Colbert en el episodio 9 de la temporada 8 de Friends llamado “El rumor”. El capítulo se centraba en el conflicto entre Will y Rachel, luego que la joven le hiciera bullying a su compañero en la escuela.

¿Qué tan fácil fue convencer a Brad Pitt? En su momento David Crane, guionista de Friends, le dijo a Hollywood Life que el no tener experiencia frente a un público en vivo intimidó un poco al actor. “Creo que hubo un poco de duda, porque nunca había hecho este tipo de televisión frente a una audiencia, y es un conjunto de habilidades muy específico”, explicó.