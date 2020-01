Rebeca Escribens quedó sorprendida al ver un informe de Ivana Yturbe en el cual su rostro luce con algunos arreglos.

Luego de mostrar la nota, la conductora no pudo ocultar su desconcierto y mencionó lo siguiente acerca del rostro de la actual pareja de Mario Irivarren.

“¿Todos han visto lo mismo que yo? su carita ha cambiado, algo se ha hecho, espero que no porque eres muy bonita y muy joven para hacerse algo en la cara”, mencionó la actriz.

Sin embargo, el efecto de los labios voluminosos con los que aparece la popular ‘Reina del Banano’ en el video, sería con ayuda de unos filtros de la aplicación de Instagram que se encargan de generar volumen en la parte de los labios.

“¿Filtro? Filtro que le Hincha la bemba ¡Ay Diosito! Espero que no. Es mi opinión de una vieja loca”, agregó Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens Foto: archivo

Cabe recalcar que en los últimos días, la conductora de “América Espectáculos” sorprendió a todos con sus fuertes comentarios dirigidos al integrante del “Grupo 5” Pedro Loli por su supuesta infidelidad.

La presentadora tuvo una serie de calificativos hacia el cantante, los cuales reflejaban la indignación e impotencia que sentía Receba Escribens hacia el cantante. “Lo único bueno que tiene, el talento profesional ¿Cómo haríamos, cómo vamos por allá?, dijo la conductora.

Asimismo, también lo tildó de cobarde por no tener la capacidad de aceptar su infidelidad. “Nuestros reporteros fueron a preguntarle lo que yo no me atrevo a preguntarle porque él es tan cobarde que jamás me lo va a decir. Jamás va a aceptar su culpa”, aseguró.