Fernando Colunga es uno de los actores más queridos de la pantalla, pero tal vez a muchos de sus seguidoras les llame la atención que todavía esté soltero y no haya formado una familia.

En una entrevista con Rashel Díaz para el programa “Un nuevo día” de Telemundo , Fernando Colunga habló sobre lo que piensa del matrimonio y los hijos.

A pesar de las comentarios acerca de su soltería, el actor se mantiene tranquilo y confiesa que no le tiene miedo al matrimonio.

“Apruebo [el matrimonio], estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel?”, explicó el exprotagonista de Esmeralda.

Fernando Colunga opina sobre el matrimonio y los hijos. Foto: Instagram

El actor también habló acerca de las razones que no le han permitido encontrar a una persona con la que pueda establecer una relación formal.

Uno de los motivos de su soltería es lo difícil que es encontrar un pareja que comprenda su carrera profesional.

“Tiene que ser una persona con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”, explicó el artista.

El actor también comentó acerca de su deseo de ser papá.

“Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y luego te dice para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo”, dijo Fernando Colunga.