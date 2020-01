ExRBD Christian Chávez hace una triste confesión

Christian Chávez, ex integrante del grupo RBD, recordó que cuando era niño fue víctima de bullying por parte de sus compañeros del colegio, pero que felizmente esa etapa ya pasó y ahora intenta a ayudar a otras personas con el mismo problema.

El actor y cantante compartió en su cuenta de Instagram, una fotografía en donde aparece a punto de entrar a la escuela. “Listo para ser bulleado con mi lonchera de Micky. Yo estuve en una escuela católica de hombres, imagínense todo lo que pasó, pues mis gustos eran distintos a los demás. Ahí comenzó la lucha por mi identidad, tal vez muchos vean esta foto como triste (se puede ver en mis ojos el miedo), yo la veo como un hermoso recordatorio de que todo pasa”, escribió.

Al ser consultado sobre es difícil etapa de su vida, Christian Chávez dijo que aquello quedó en el pasado y que ahora quiere servir de ejemplo para otras personas “Y que sepan que todo mejora con el tiempo”.

"Yo era un niño al que siempre bullearon, iba a una escuela de puros hombres y llevaba mi lonchera de Michey porque yo le insistí a mi mamá que quería mi lonchera de Mickey, pero la verdad para mi esa foto es muy importante porque al final es mostrarle a la gente que todo pasa y que no importa si se burlan de ti, no importa si te señalan. Yo creo que todos nos hemos tenido que defender en algún momento de la vida, cuando estamos pequeños, que por si tienes lentes, que por si tienes brackets, que si eres gordo, chaparro, que si eres x, eres x, siempre te van a estar señalando por algo, creo que lo importante es eso, decir todo va a pasar y esa no es tu realidad, la escuela no te define a ti como persona”, dijo Chávez durante una entrevista para el medio Sale el Sol.