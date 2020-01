Cecilia Bracamonte, dos veces sobreviviente del cáncer, aplaudió la actitud de Anahí de Cárdenas, quien está dando una lección al enfrentar el cáncer de mama con un mensaje de valentía y prevención a través de las vivencias que comparte en sus redes sociales.

“Anahí es una guerrera, está enfrentando la enfermedad de manera inteligente. He tenido la suerte de conocerla, pues fui jurado en ‘El gran show’ cuando ella participó y sé que es una tipaza. La verdad no me sorprende su lucha y lo que hace en sus redes sociales porque siempre ha demostrado ser una chica de mente abierta”, dijo la criolla, quien recordó cuando tuvo que enfrentar la difícil enfermedad.

“La primera vez que me detectaron el cáncer, me chocó la noticia pero no me derrumbó, seguí haciendo mi vida. La segunda vez sí me golpeó fuerte, casi me desmayo cuando me enteré, nunca pensé que me volvería, pero me recuperé de la impresión y tampoco dejé que la depresión se apoderara de mí. Así que Anahí no necesita consejos porque lo está haciendo muy bien, pero quiero que sepa que no está sola, si necesita hablar con gente que sobrevivió al cáncer, aquí estoy”.

La cantante, quien inició su año artístico con la serenata a Lima por el aniversario, alista un concierto por el Día del Amor, fecha en la que sorprenderá al interpretar otros géneros musicales ajenos a su repertorio. “He seleccionado canciones románticas, valses criollos y festivos, boleros y por ahí otros géneros con los que quiero sorprender. La cita es el 14 de febrero en el Centro de Convenciones Bianca Arena de Barranco”, anotó.

En otro momento, reflexionó sobre la situación por la que está pasando la música criolla.

“A la música criolla tenemos que seguir cultivándola y darle el lugar que se merece, vestirla como tiene que ser para que pueda competir con otros géneros. Pienso que no va a morir nunca, pero hay ocasiones en que se apaga o se degrada porque siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Es momento de tener composiciones nuevas que impacten pero eso hasta ahora no lo veo”, dijo.

“Necesitamos apoyo del gobierno y del Ministerio de Cultura para ver voces nuevas porque al menos yo este año cumplo 58 años en los escenarios. No quiero que el escenario me bote, quiero ser yo la que diga hasta aquí llegué y ese momento no sé cuándo será, pero lejos no está”.

Antes de finalizar, Bracamonte pidió que este domingo acudamos a las urnas informados sobre a quién le daremos nuestro voto. “Si queremos parlamentarios que trabajen por nuestra música y nuestro país es momento de elegir con responsabilidad”.