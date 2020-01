Una de las relacionas más importantes en la vida de Ángela Carrasco es la entrañable amistad que mantenía con el fallecido cantante Camilo Sesto. Hoy, como una celebración del cumpleaños 69 de la intérprete de ‘Quererte a ti’, recordamos los detalles detrás de este vínculo tan especial que la unía al español.

Si bien, Ángela Carrasco nació en República Dominicana, realizó gran parte de su carrera en España. Fue así como dio con la puesta en escena de ‘Jesucristo Superstar’, obra para la que Camilo Sesto había adquirido los derechos, y fue elegida para dar vida a ‘María Magdalena’. “Conocí a Camilo, pues, en un programa de TV que se llamaba ‘Señoras y señores’, al que fue invitado, pero casi no hablábamos. Luego me elegiría para ser Magdalena en esa producción tan maravillosa”, explicó la actriz a medios locales.

Ese fue el comienzo de lo que sería una de las relaciones más duraderas en la vida de la dominicana. Y es que, Camilo Sesto eligió a ‘Angelita’, como él la llamaba, para abrir sus shows y para producir cuatro discos suyos.

“Una vez, en mis inicios me abuchearon luego que él me presentase sobre el escenario. Yo moría de la vergüenza. Él se puso fuerte y dijo: ‘Si no la quieren a ella, no me quieren a mí’. Entonces la gente comenzó a cambiar su actitud y a escucharme de verdad. Era un gran amigo y un ser humano divino”, recuerda Ángela Carrasco.

Sin embargo, también recuerda que durante los últimos años de vida de Camilo Sesto, no se vieron tanto como hubiesen querido. Aunque admitió que nunca llegaron a perder el contacto. Así, a través de llamadas y mensajes, la amistad entre ambos se mantuvo siempre firme.

Fue Ángela Carrasco una de las primeras en llegar a la ceremonia de despedida del español luego de su muerte el pasado 8 de septiembre del 2019. “Nunca se olvidan las cosas vividas y la gente que nos conoce desde hace mucho tiempo, que veo mucha por aquí, sabe que lo que vivimos fue algo muy especial”, expresó.

Canciones de Ángela Carrasco

Ángela Carrasco celebra su cumpleaños 69. (Foto: Libertad Digital)

‘Quererte a ti’ es una de las canciones más recordadas de la popular cantante Ángela Carrasco. Sin embargo, a esta lista se suman éxitos como ‘Si tú eres mi hombre’, ‘Ahora o nunca’, ‘Quiéreme’ y ‘Alguien como tú’.

Ángela Carrasco hoy

Ángela Carrasco actualmente dirige el ‘Centro ABC Estudio’, una academia en la que imparte lecciones de baile y canto a todos los jóvenes que tengan interés en formar parte del mundo del teatro musical.