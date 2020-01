Christian Domínguez sobre Maritza Rodríguez: “Es la mejor representante de este país”

El cumbiambero Christian Domínguez sigue figurando en los medios locales. Esta vez sorprendió con su presencia en el programa “Mujeres al mando”.

Luego de hablar sobre el famoso tema de sus camionetas que están a nombre de su expareja Isabel Acevedo, Domínguez mencionó a la exmanager de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez.

Christian Domínguez no dudó en defender el trabajo de Rodríguez, y además resaltó que es su actual representante.

El ex de la popular ‘Chabelita’ enfatizó en que Rodríguez era la mejor jefa de prensa del Perú: “Voy a hablar con la mejor representante de este país, Maritza Rodríguez, con ella tengo que conversar ahora porque después, no sé, nos vayamos a separar, no, no, no”.

Yahaira Plasencia despidió a Maritza Rodríguez

Como es sabido, hace días la ‘Reina del totó’ Yahaira Plasencia dio que hablar con su actitud hacia su exjefa de prensa Maritza Rodríguez ya que la despidió polémicamente a través de las redes sociales.

Además, Rodríguez afirmó que se enteró de que no trabajaría más con la ‘Yaha’ mediante una publicación de su nueva representante en una red social, que fue difundida por la prensa.

Maritza brindó sus declaraciones en las que se mostró muy sorprendida por el accionar de la salsera ya que Yahaira Plasencia solo le había hecho una advertencia a través de un mensaje de WhatsApp, pero nunca la llegó a despedir formalmente.

Asimismo, se sabe que ‘La patrona’ expresó su anhelo de poder conversar con Maritza Rodriguez, ya que asegura que le guarda mucho cariño tras haber trabajado muchos años con ella.