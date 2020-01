Lady Gaga vuelve a paralizar las redes sociales con su nueva producción musical ‘Stupid Love’. Y es que tuvieron que pasar casi dos años para saber de alguna nueva producción musical de la diva, puesto que luego de ganar un Óscar, un Globo de Oro y múltiples Grammy con su canción ‘Shallow’, ‘la madre Monster’ se alejó de los reflectores para reflexionar sobre su futuro y concentrarse en lo que sería su próximo álbum de estudio.

Sin embargo, pese a la estricta privacidad de Lady Gaga, un usuario logró descifrar un coding que estaba oculto en la misma página web de la cantante con el nombre de ‘Stupid Love’, descartando así la posibilidad de que la nueva producción se llamara ‘Adele’, tal y como se especulaba.

Stupid Love

PUEDES VER: Lady Gaga estaría considerando tener un hijo por adopción o vientre de alquiler

Esta filtración provocó que los fanáticos de Lady Gaga, llamados ‘little monsters’, vuelvan tendencia a la diva y a su nuevo sencillo.

No obstante, el sello discográfico de la cantante trató de reportar y eliminar la primera todas las publicaciones que contenían el audio, pero sin éxito alguno.

Unas horas más tarde, volvió a circular en Twitter el audio de ‘Stupid Love’, el cual ya había sido descargado por muchos usuarios.

Cabe señalar que este nuevo éxito musical tiene características similares a los trabajos previos de Lady Gaga, teniendo como principal influencia su disco ‘Art Pod’

Los ‘little monsters’ no dudaron en comentar la filtración del ‘Stupid Love’. Algunos estaban enojados por la falta de respeto hacia Lady Gaga y otros elogiaban y se emocionaban con el ritmo del nuevo sencillo, pues muchos extrañaban escuchar a la diva con la fuerza y rebeldía de ‘Bad Romance’, ‘Poker Face’, ‘Born this way’ o ‘Judas’.